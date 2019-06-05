КДК РФС дисквалифицировал тренера «Нижнего Новгорода» Черышева на один матч

Источник: РИА "Новости"

Наставник «Нижнего Новгорода» был удален в первом тайме за то, что задержал защитника «Крыльев Советов» Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии.

«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал Григорьянц.

«Нижний Новгород» выиграл в ответном матче со счетом 1:0, но не сумел завоевать путевку в РПЛ из-за поражения в первой встрече со счетом 1:3.