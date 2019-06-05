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15:06 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Нижнего Новгорода» Черышева на один матч

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева на одну игру Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по итогам ответного переходного матча за право принять участие в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Наставник «Нижнего Новгорода» был удален в первом тайме за то, что задержал защитника «Крыльев Советов» Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии.

«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал Григорьянц.

«Нижний Новгород» выиграл в ответном матче со счетом 1:0, но не сумел завоевать путевку в РПЛ из-за поражения в первой встрече со счетом 1:3.

Черышев входил в тренерский штаб детской команды мадридского «Реала», в которой тренировался его старший сын, полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис. Также россиянин был тренером в испанской «Севильи». Черышев тренирует «Нижний Новгород» с лета 2018 года.

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