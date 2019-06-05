КДК РФС дисквалифицировал тренера «Нижнего Новгорода» Черышева на один матч
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.
Наставник «Нижнего Новгорода» был удален в первом тайме за то, что задержал защитника «Крыльев Советов» Виталия Денисова, когда тот вводил мяч
«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал Григорьянц.
«Нижний Новгород» выиграл в ответном матче со счетом 1:0, но не сумел завоевать путевку в РПЛ
Черышев входил в тренерский штаб детской команды мадридского «Реала», в которой тренировался его старший сын, полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис. Также россиянин был тренером в испанской «Севильи». Черышев тренирует «Нижний Новгород» с лета 2018 года.