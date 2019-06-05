Фанаты «Торпедо» задали руководству клуба ряд вопросов о назначении Игнашевича

Источник: РИА "Новости"

Рекордсмен сборной России по матчам ранее не имел опыта работы тренером, о его назначении было объявлено вчера. С предыдущим главным тренером Игорем Колывановым не был продлен контракт после выхода «Торпедо» в Олимп-ФНЛ.

«Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей!

Вместе с тем, намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам!

Мы были удивлены слухам новостям в СМИ, появившимся раньше, чем подписан контракт, и нас настораживает тренерский опыт нового главного тренера, который ограничивается одним годом работы в качестве помощника главного тренера молодежки «коней».

Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы.

В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет, — говорится в заявлении ультрас.