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11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» остался без главного тренера

В течение недели команда должна начать подготовку к сезону ФНЛ.

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«Факел» начнет сезон-2019/2020 под руководством нового наставника. Руководивший командой на финише предыдущего сезона Сергей Булатов возглавил армянский «Арарат» в среду, 5 июня.

После завершения сезона-2018/2019 специалист представил руководству клуба список мер, которые необходимо предпринять для улучшения результатов и стабилизации положения «Факела». В частности, он настаивал на отказе от заключения одногодичных контрактов, предлагал ввести в клубе понятную систему штрафов и поощрений футболистов. Руководство клуба публично не отреагировало на инициативу Булатова, среди болельщиков пошли слухи, что оно сразу после завершения предыдущего сезона начало переговорный процесс с новыми кандидатами на пост главного тренера.

Новый сезон ФНЛ стартует 7 июля, согласно проекту календаря «Факел» должен принять в первом туре московское «Торпедо». По распространенной практике подготовка команды к новому сезону должна стартовать примерно за месяц до первого официального матча, однако у клуба нет тренера, а футболист на контракте лишь один — полузащитник Вадим Черный, который в минувшем сезоне не имел твердого места в стартовом составе.

Сергей Булатов возглавлял «Факел» с апреля 2019 года, перед ним ставилась задача по выводу команды из зоны вылета первенства ФНЛ. Одержав лишь одну победу, клуб вылетел из подэлитного дивизиона по спортивному принципу, но сохранил место в ФНЛ из-за финансовых проблем махачкалинского «Анжи», который добровольно понизился в классе. После завершения сезона ветераны воронежского футбола Александр Бескровный, Валерий Нененко и Александр Черкес призвали оставить Булатова на посту главного тренера — по их мнению, он был бы способен укомплектовать команду под свое видение игры и показать результат.

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