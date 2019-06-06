Воронежский «Факел» остался без главного тренера

«Факел» начнет сезон-2019/2020 под руководством нового наставника. Руководивший командой на финише предыдущего сезона Сергей Булатов возглавил армянский «Арарат» в среду, 5 июня.

После завершения сезона-2018/2019 специалист представил руководству клуба список мер, которые необходимо предпринять для улучшения результатов и стабилизации положения «Факела». В частности, он настаивал на отказе от заключения одногодичных контрактов, предлагал ввести в клубе понятную систему штрафов и поощрений футболистов. Руководство клуба публично не отреагировало на инициативу Булатова, среди болельщиков пошли слухи, что оно сразу после завершения предыдущего сезона начало переговорный процесс с новыми кандидатами на пост главного тренера.

Новый сезон ФНЛ стартует 7 июля, согласно проекту календаря «Факел» должен принять в первом туре московское «Торпедо». По распространенной практике подготовка команды к новому сезону должна стартовать примерно за месяц до первого официального матча, однако у клуба нет тренера, а футболист на контракте лишь один — полузащитник Вадим Черный, который в минувшем сезоне не имел твердого места в стартовом составе.