Игорь Колыванов — об уходе из «Торпедо»: Может, захотелось попробовать дать шанс молодому специалисту
Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» свой уход из «Торпедо». Ранее главным тренером «автозаводцев» был назначен Сергей Игнашевич.
Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» свой уход из «Торпедо». Ранее главным тренером «автозаводцев» был назначен Сергей Игнашевич.
— Я могу сказать в адрес «Торпедо» только добрые слова, — Игорь Колыванов настроен максимально миролюбиво. — Наш тренерский штаб на сто процентов выполнил свою задачу, вывел клуб в ФНЛ. А дальше решение принимать руководителям — продлевать контракт или нет. Они сделали свой выбор, все нормально. Хотел бы пожелать Сергею Игнашевичу успехов в работе, побед. Спасибо ему, что сохранил в штабе моих помощников, настоящих профессионалов — Александра Бородкина и Валерия Шереметова. «Торпедо» стало для меня близкой командой, буду за нее болеть. Очень рад, что два года работал в столь именитом клубе.
— Но вам
— Этого не требовалось, мы взрослые люди. Спокойно поговорили с владельцем Романом Ивановичем, тепло попрощались. Своей работой могу только гордиться. Не я первый, не я последний ухожу. Может, захотелось попробовать
— У «Торпедо» светлое будущее?
— Думаю, да. Не просто же так в следующем году начинают строить стадион. Значит, намерения серьезные. А сейчас, думаю, состав обновится на пятьдесят процентов под ФНЛ. Задачи сразу выйти в РПЛ, насколько понимаю, нет, планируют занять место в десятке.