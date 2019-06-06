Игорь Колыванов — об уходе из «Торпедо»: Может, захотелось попробовать дать шанс молодому специалисту

Источник: РИА "Новости"

— Я могу сказать в адрес «Торпедо» только добрые слова, — Игорь Колыванов настроен максимально миролюбиво. — Наш тренерский штаб на сто процентов выполнил свою задачу, вывел клуб в ФНЛ. А дальше решение принимать руководителям — продлевать контракт или нет. Они сделали свой выбор, все нормально. Хотел бы пожелать Сергею Игнашевичу успехов в работе, побед. Спасибо ему, что сохранил в штабе моих помощников, настоящих профессионалов — Александра Бородкина и Валерия Шереметова. «Торпедо» стало для меня близкой командой, буду за нее болеть. Очень рад, что два года работал в столь именитом клубе.

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— Но вам как-то объяснили решение?

— Этого не требовалось, мы взрослые люди. Спокойно поговорили с владельцем Романом Ивановичем, тепло попрощались. Своей работой могу только гордиться. Не я первый, не я последний ухожу. Может, захотелось попробовать что-то новенькое, дать шанс молодому специалисту. Я к этому адекватно отношусь, никаких обид быть не может.

— У «Торпедо» светлое будущее?