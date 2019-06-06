Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Все события
Фоторепортажи
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
12«Челси» выиграл Лигу Европы
18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игорь Колыванов — об уходе из «Торпедо»: Может, захотелось попробовать дать шанс молодому специалисту

Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» свой уход из «Торпедо». Ранее главным тренером «автозаводцев» был назначен Сергей Игнашевич. ​

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Я могу сказать в адрес «Торпедо» только добрые слова, — Игорь Колыванов настроен максимально миролюбиво. — Наш тренерский штаб на сто процентов выполнил свою задачу, вывел клуб в ФНЛ. А дальше решение принимать руководителям — продлевать контракт или нет. Они сделали свой выбор, все нормально. Хотел бы пожелать Сергею Игнашевичу успехов в работе, побед. Спасибо ему, что сохранил в штабе моих помощников, настоящих профессионалов — Александра Бородкина и Валерия Шереметова. «Торпедо» стало для меня близкой командой, буду за нее болеть. Очень рад, что два года работал в столь именитом клубе.

Читайте также
Фанаты «Торпедо» задали руководству клуба ряд вопросов о назначении Игнашевича

— Но вам как-то объяснили решение?

— Этого не требовалось, мы взрослые люди. Спокойно поговорили с владельцем Романом Ивановичем, тепло попрощались. Своей работой могу только гордиться. Не я первый, не я последний ухожу. Может, захотелось попробовать что-то новенькое, дать шанс молодому специалисту. Я к этому адекватно отношусь, никаких обид быть не может.

— У «Торпедо» светлое будущее?

— Думаю, да. Не просто же так в следующем году начинают строить стадион. Значит, намерения серьезные. А сейчас, думаю, состав обновится на пятьдесят процентов под ФНЛ. Задачи сразу выйти в РПЛ, насколько понимаю, нет, планируют занять место в десятке.

Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
The Telegraph назвал сумму трансфера Эдена Азара в «Реал»
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Россиянин проиграл в матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта
Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции
Финал Единой лиги ВТБ остался без Алексея Шведа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь