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13:59 (мск), источник: ТАСС

Общее собрание ФНЛ утвердило состав участников чемпионата сезона-2019/20

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольная национальная лига на заседании общего собрания утвердила состав участников чемпионата на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В чемпионате Олимп-ФНЛ выступит 20 клубов, включая выбывший из Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярский «Енисей».

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Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ, а победитель зоны «Восток» чемпионата Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» отказался выступать в ФНЛ. Право выступать в первом дивизионе из второго по итогам сезона получили «Чайка» (Ростовская область), нижнекамский «Нефтехимик», московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик».

По итогам сезона-2018/19 в премьер-лигу перешли ставший победителем чемпионата ФНЛ «Тамбов» и ставший вторым «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» по итогам стыковых матчей уступили, соответственно, «Уфе» (0:2, 1:0) и «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).

Также общее собрание утвердило календарь сезона-2019/20, который стартует 7 июля.

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