Общее собрание ФНЛ утвердило состав участников чемпионата сезона-2019/20

Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ, а победитель зоны «Восток» чемпионата Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» отказался выступать в ФНЛ. Право выступать в первом дивизионе из второго по итогам сезона получили «Чайка» (Ростовская область), нижнекамский «Нефтехимик», московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик».