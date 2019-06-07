Общее собрание ФНЛ утвердило состав участников чемпионата сезона-2019/20
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольная национальная лига на заседании общего собрания утвердила состав участников чемпионата на сезон-2019/20. Об этом сообщает
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Футбольная национальная лига на заседании общего собрания утвердила состав участников чемпионата на сезон-2019/20. Об этом сообщает
В чемпионате
Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в чемпионате
По итогам сезона-2018/19 в
Также общее собрание утвердило календарь сезона-2019/20, который стартует 7 июля.