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16:08 (мск), источник: ТАСС

ФНЛ изменит свой регламент в случае расширения Российской премьер-лиги до 18 клубов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В случае расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов руководство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) внесет изменение в свой регламент, согласно которому лигу по итогам сезона будут покидать не пять, а три команды. Об этом журналистам сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18.

«Первая причина расширения — это повышение интенсивности чемпионата. Профессиональные игроки не меньше 45 игр проводят в сезон. Что касается изменений, то в случае принятия решения исполкомом в пользу расширения РПЛ, мы внесем предложение, чтобы по регламенту ФНЛ покидали не пять команд, а три, чтобы к сезону-2020/21 у нас были все те же 20 команд», — сказал Ефремов.

На текущий момент в элитный дивизион чемпионата России выходят победитель и серебряный призер ФНЛ, высший дивизион покидают 15-я и 16-я команды. В переходных матчах за право выступать в РПЛ играют 13-я и 14-я команды высшего дивизиона и клубы, которые заняли третье и четвертое места в ФНЛ.

Футбольная национальная лига в пятницу на заседании общего собрания утвердила состав участников чемпионата на сезон-2019/20. В нем выступит 20 клубов. Также общее собрание утвердило календарь нового сезона, который стартует 7 июля.

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