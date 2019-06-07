ФНЛ изменит свой регламент в случае расширения Российской премьер-лиги до 18 клубов

Источник: РИА "Новости"

В четверг состоялось собрание клубов РПЛ, на котором большинство высказалось за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18.

«Первая причина расширения — это повышение интенсивности чемпионата. Профессиональные игроки не меньше 45 игр проводят в сезон. Что касается изменений, то в случае принятия решения исполкомом в пользу расширения РПЛ, мы внесем предложение, чтобы по регламенту ФНЛ покидали не пять команд, а три, чтобы к сезону-2020/21 у нас были все те же 20 команд», — сказал Ефремов.

На текущий момент в элитный дивизион чемпионата России выходят победитель и серебряный призер ФНЛ, высший дивизион покидают 15-я и 16-я команды. В переходных матчах за право выступать в РПЛ играют 13-я и 14-я команды высшего дивизиона и клубы, которые заняли третье и четвертое места в ФНЛ.