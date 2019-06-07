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17:02 (мск), источник: ТАСС

Газзаев считает, что вслед за РПЛ нужно расширить и Олимп-ФНЛ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поддержал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд, а также предложил расширить первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 20 до 36 клубов. Такое мнение он высказал ТАСС по телефону.

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Источник: РИА "Новости"

6 июня 15 из 16 клубов РПЛ на общем собрании проголосовали за расширение числа участников чемпионата России до 18 команд. Созданная лигой рабочая группа в течение двух недель обсудит все нюансы перехода, после чего направит свои предложения в комитет профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). После этого должно быть принято коллегиальное решение, которое и будет направлено на утверждение исполкому РФС.

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«Я поддерживаю расширение лиги до 18 команд; более того, я всегда выступал за расширение лиги, — сказал Газзаев. — У нас большая страна. Тем более сейчас есть великолепная футбольная инфраструктура. Конечно же, мы сегодня должны всячески пропагандировать и популяризировать футбол».

«Чем больше у нас будет профессиональных клубов, тем больше у нас будет примеров для молодежи. Если добавятся еще две команды, значит еще в двух городах появится стимул для молодежи, которая занимается в спортивных школах, а это очень важно», — отметил заслуженный тренер России.

«Сегодня, если посмотреть на европейский футбол, в Англии, Испании, Италии и Франции — по 20 команд, в остальных [чемпионатах] по 18 клубов. А мы — такая грандиозная страна, которая провела чемпионат мира, сделала массу всего и создала спортивную инфраструктуру. Конечно же, мы должны быть в тренде», — подчеркнул он.

«Расширение лиги — мощнейшая мотивация и стимул [для команд Олимп-ФНЛ со стадионами, принимавшими ЧМ-2018], — отметил Газзаев. — Сложно сказать [кого из клубов стоит ждать в премьер-лиге в сезоне-2020/21]. Но спортивный принцип всегда должен присутствовать».

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Предложение по реформированию Олимп-ФНЛ

Также бывший главный тренер сборной России заявил, что не стоит ограничиваться расширением РПЛ, выдвинув свое предложение по изменению структуры Олимп-ФНЛ. Во втором по силе дивизионе российского футбола выступают 20 клубов. Команды, занявшие первое и второе места, напрямую выходят в РПЛ. В связи с подготовкой к расширению РПЛ в сезоне-2019/20 клубы, расположившиеся на третьей и четвертой строчках, согласно идее премьер-лиги, проведут стыковые матчи с 15-й и 16-й командами высшего дивизиона. По словам президента РПЛ, исполком РФС может внести коррективы в это решение.

«Мне кажется, что нужно не только увеличить премьер-лигу до 18 команд, надо и первый дивизион расширить до 36 команд — разбить их на три зоны по географическому расположению, чтобы сократить транспортные расходы и, в то же время, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского и массового футбола все регионы нашей страны», — заявил он.

Клубы премьер-лиги и первого дивизиона должны иметь статус профессиональных, у нас должно быть 54 профессиональных клуба. Остальные должны иметь или любительский, или полупрофессиональный статус.
Валерий Газзаев
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу

«Мы провели чемпионат мира, у нас есть великолепная инфраструктура и сегодня, конечно, надо пропагандировать и популяризировать футбол. Клубы премьер-лиги и первого дивизиона должны иметь статус профессиональных, у нас должно быть 54 профессиональных клуба. Остальные должны иметь или любительский, или полупрофессиональный статус. Так, как устроен весь профессиональный футбольный мир», — резюмировал Газзаев.

Первый дивизион
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