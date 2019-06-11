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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игорь Лебеденко вернулся в «Торпедо»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Нападающий Игорь Лебеденко подписал однолетний контракт с московским «Торпедо», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2018/19 36-летний Лебеденко, уже выступавший за «Торпедо» в начале своей карьеры, играл за воронежский «Факел», забил 14 голов в 33 матчах и стал вторым бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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«Я всегда мечтал вернуться, следил за командой, хотя, возможно, кто-то этого не поймет. Между мной и “Торпедо” осталась незавершенная история, которую нужно привести в порядок. В моей карьере всегда были хорошие отношения с болельщиками», — заявил Лебеденко.

Футболист подтвердил, что сам предложил «Торпедо» свои услуги. «Да, с клубом связался мой представитель. Повторюсь, это хорошая история. Главная цель для меня — доказать своей игрой, что “Торпедо” — важнейший клуб в моей футбольной биографии», — сказал он.

На протяжении карьеры Лебеднко также играл за московские «Локомотив» и «Арарат», подмосковный «Сатурн», «Ростов», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат».

«Торпедо» по итогам сезона-2018/19 заняло первое место в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышло в ФНЛ.

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