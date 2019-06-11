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11 июня, источник: ТАСС

Футболисты Рязанцев и Лебеденко подписали контракты с московским «Торпедо»

ТАСС, 11 июня. Полузащитник Александр Рязанцев подписал контракт с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом сообщила во вторник пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком подписано на один год. Рязанцев является воспитанником торпедовской школы.

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В сезоне-2018/19 он играл за подмосковные «Химки», провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну передачу. Футболист выступал за клуб «Москва», казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», а также за «Урал», «Зенит-2» и пермский «Амкар» на правах аренды. Он становился трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» (один раз) и «Рубина» (дважды), двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной команды он сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Также игроком «Торпедо» стал 36-летний нападающий Игорь Лебеденко, который подписал контракт на один год. В прошедшем сезоне он играл за воронежский «Факел», в составе которого сыграл в 33 встречах Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 14 голов и отдав 4 передачи.

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