Футболисты Рязанцев и Лебеденко подписали контракты с московским «Торпедо»
ТАСС, 11 июня. Полузащитник Александр Рязанцев подписал контракт с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом сообщила во вторник
ТАСС, 11 июня. Полузащитник Александр Рязанцев подписал контракт с московским футбольным клубом «Торпедо». Об этом сообщила во вторник
Соглашение с 32-летним игроком подписано на один год. Рязанцев является воспитанником торпедовской школы.
В сезоне-2018/19 он играл за подмосковные «Химки», провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну передачу. Футболист выступал за клуб «Москва», казанский «Рубин»,
Также игроком «Торпедо» стал 36-летний нападающий Игорь Лебеденко, который подписал контракт на один год. В прошедшем сезоне он играл за воронежский «Факел», в составе которого сыграл в 33 встречах Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 14 голов и отдав 4 передачи.