Футболисты Рязанцев и Лебеденко подписали контракты с московским «Торпедо»

В сезоне-2018/19 он играл за подмосковные «Химки», провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну передачу. Футболист выступал за клуб «Москва», казанский «Рубин», санкт-петербургский «Зенит», а также за «Урал», «Зенит-2» и пермский «Амкар» на правах аренды. Он становился трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» (один раз) и «Рубина» (дважды), двукратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной команды он сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.