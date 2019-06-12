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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший тренер пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Оборин возглавил «Факел», сообщается на официальном сайте воронежского футбольного клуба.

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Сроки контракта с 63-летним специалистом не разглашаются. Оборин тренировал «Амкар» в 1995—2006 годах и прошел с командой путь из любителей до команды Российской премьер-лиги. В «Крыльях Советов» специалист работал в 2007 году.

«Начинаю свою работу в “Факеле” в очень нестандартной ситуации — сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу», — прокомментировал свое назначение Оборин.

«Главная цель — создать боеспособный коллектив единомышленников, который будет иметь задачей-минимум не оказаться в зоне вылета по итогам грядущего первенства ФНЛ, а задачей-максимум — побеждать в каждом матче. Необходимо избежать повторения не самых лучших результатов “Факела” в двух предыдущих сезонах», — добавил специалист.

«Факел» в минувшем сезоне финишировал на 17-м месте в таблице первенства ФНЛ, в «зоне вылета», но остался во втором по силе дивизионе российского футбола, так как ряд команд-победителей Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) отказался от повышения в классе.

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