Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

Сроки контракта с 63-летним специалистом не разглашаются. Оборин тренировал «Амкар» в 1995—2006 годах и прошел с командой путь из любителей до команды Российской премьер-лиги. В «Крыльях Советов» специалист работал в 2007 году.

«Начинаю свою работу в “Факеле” в очень нестандартной ситуации — сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу», — прокомментировал свое назначение Оборин.

«Главная цель — создать боеспособный коллектив единомышленников, который будет иметь задачей-минимум не оказаться в зоне вылета по итогам грядущего первенства ФНЛ, а задачей-максимум — побеждать в каждом матче. Необходимо избежать повторения не самых лучших результатов “Факела” в двух предыдущих сезонах», — добавил специалист.