Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший тренер пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Оборин возглавил «Факел», сообщается на официальном сайте воронежского футбольного клуба.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший тренер пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» Сергей Оборин возглавил «Факел», сообщается на официальном сайте воронежского футбольного клуба.
Сроки контракта с 63-летним специалистом не разглашаются. Оборин тренировал «Амкар» в 1995—2006 годах и прошел с командой путь из любителей до команды Российской
«Начинаю свою работу в “Факеле” в очень нестандартной ситуации — сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу», — прокомментировал свое назначение Оборин.
«Главная цель — создать боеспособный коллектив единомышленников, который будет иметь
«Факел» в минувшем сезоне финишировал на 17-м месте в таблице первенства ФНЛ, в «зоне вылета», но остался во втором по силе дивизионе российского футбола, так как ряд