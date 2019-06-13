Игнашевич заявил, что готов к провокациям со стороны болельщиков ФК «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 39-летним специалистом был подписан по схеме «1+1». Игнашевич сменил на посту главного тренера клуба Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017 года, а по итогам сезона-2018/19 вывел ее в Футбольную национальную лигу. Под его руководством клуб занял первое место в зоне «Центр» Олимп — Профессиональной футбольной лиги.

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«Я готов ко всему, за годы в футболе я привык к давлению. Я не думаю, что будут какие-то провокации со стороны болельщиков из-за моего прошлого в ЦСКА или “Локомотиве”. Мне кажется, что болельщики “Торпедо” запомнили меня с хорошей стороны. Если кто-то будет иметь ко мне претензии, то жду, что мне их скажут в лицо, а не будут кричать с трибуны», — сказал Игнашевич.

Игнашевич является воспитанником «Торпедо», он выступал за самарские «Крылья Советов», московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Игнашевич выигрывал Кубка УЕФА с ЦСКА, а также пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА, один раз — «Локомотив»), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 — в составе ЦСКА.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил восемь голов.