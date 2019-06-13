Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба «Торпедо» к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей. Об этом журналистам на
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба «Торпедо» к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей. Об этом журналистам на
«Торпедо» стал победителем в зоне «Центр» розыгрыша Олимп — Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 и вышел в Футбольную национальную лигу.
«Бюджет еще до конца не сформирован, но ориентировочная сумма составит 330 млн рублей. Государственная поддержка, я думаю, нас не ожидает. У нас сейчас есть два частных спонсора, мы будем пытаться привлекать еще спонсоров, потому что такой клуб достоин того, чтобы лучшие компании спонсировали такую великую команду. Мы сейчас ведем переговоры с некоторыми компаниями», — сказал Еленцева.
В декабре 2017 года Еленцева заняла пост президента клуба, сменив Александра Тукманова, руководившего «Торпедо» с января 2007 года по июль 2008-го и вернувшегося на этот пост в апреле 2009 года.