Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей

«Бюджет еще до конца не сформирован, но ориентировочная сумма составит 330 млн рублей. Государственная поддержка, я думаю, нас не ожидает. У нас сейчас есть два частных спонсора, мы будем пытаться привлекать еще спонсоров, потому что такой клуб достоин того, чтобы лучшие компании спонсировали такую великую команду. Мы сейчас ведем переговоры с некоторыми компаниями», — сказал Еленцева.