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15:53 (мск), источник: ТАСС

Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ по итогам следующего сезона

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московское «Торпедо» планирует закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич.

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Источник: РИА "Новости"

«Торпедо» занял первое место в зоне «Центр» розыгрыша Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 и гарантировал себе право выступать в ФНЛ.

«Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены закрепиться в ФНЛ. Если думать о задаче-максимум — я намерен переговорить с руководством, чтобы оно подготавливало инфраструктуру на стадионе, которая будет необходима клубу в случае выхода в Российскую премьер-лигу», — сказал Игнашевич.

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «1+1». Игнашевич заменил на посту главного тренера «Торпедо» Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона вывел ее в ФНЛ.

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