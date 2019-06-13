Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ по итогам следующего сезона

«Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены закрепиться в ФНЛ. Если думать о задаче-максимум — я намерен переговорить с руководством, чтобы оно подготавливало инфраструктуру на стадионе, которая будет необходима клубу в случае выхода в Российскую премьер-лигу», — сказал Игнашевич.