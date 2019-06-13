Игнашевич: «Торпедо» намерено закрепиться в ФНЛ по итогам следующего сезона
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московское «Торпедо» планирует закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20. Об этом журналистам на
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московское «Торпедо» планирует закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20. Об этом журналистам на
«Торпедо» занял первое место в зоне «Центр» розыгрыша Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 и гарантировал себе право выступать в ФНЛ.
«Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о
Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме «1+1». Игнашевич заменил на посту главного тренера «Торпедо» Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона вывел ее в ФНЛ.