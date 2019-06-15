Касаев стал игроком курского «Авангарда»

«По поводу Алана есть разные мнения, но нам такой игрок нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нем, и подписали мы его за адекватные деньги, он все понимает — и свою роль, и цену за свой контракт. К тому же, у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде», — рассказал Волокитин.