Касаев стал игроком курского «Авангарда»
Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев перешел в курский «Авангард» в роли свободного агента, сообщает
Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев перешел в курский «Авангард» в роли свободного агента, сообщает
Об этом объявил президент команды Николай Волокитин.
«По поводу Алана есть разные мнения, но нам такой игрок нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нем, и подписали мы его за адекватные деньги, он все понимает — и свою роль, и цену за свой контракт. К тому же, у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде», — рассказал Волокитин.
Касаев отправится в расположение курского клуба лишь первого июля, так как до 30 июня у него действует контракт с «Локомотивом».