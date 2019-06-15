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09:19 (мск), источник: Газета.Ру

Касаев стал игроком курского «Авангарда»

Полузащитник московского «Локомотива» Алан Касаев перешел в курский «Авангард» в роли свободного агента, сообщает пресс-служба курского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом объявил президент команды Николай Волокитин.

«По поводу Алана есть разные мнения, но нам такой игрок нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нем, и подписали мы его за адекватные деньги, он все понимает — и свою роль, и цену за свой контракт. К тому же, у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде», — рассказал Волокитин.

Касаев отправится в расположение курского клуба лишь первого июля, так как до 30 июня у него действует контракт с «Локомотивом».

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