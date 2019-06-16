Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку

В соцсетях появилось видео, как грунт со склона, где расположен стадион «Волгоград Арена», после сильного дождя в воскресенье сполз на проезжую часть, также на дороге появились огромные лужи.

«По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме», — заявили РИА Новости в мэрии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nNg4B4a1kPo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам собеседника агентства, на месте работают дорожные службы, устранить последствия непогоды специалисты должны к утру понедельника. Угрозы нарушения целостности склона у стадиона нет, отметили городские власти.