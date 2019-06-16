Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку
ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя
ВОЛГОГРАД, 16 июн — РИА Новости. Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя
В соцсетях появилось видео, как грунт со склона, где расположен стадион «Волгоград Арена», после сильного дождя в воскресенье сполз на проезжую часть, также на дороге появились огромные лужи.
«По предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема ливневых потоков. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме», — заявили РИА Новости в мэрии.
По словам собеседника агентства, на месте работают дорожные службы, устранить последствия непогоды специалисты должны к утру понедельника. Угрозы нарушения целостности склона у стадиона нет, отметили городские власти.
Ранее сообщалось, что 15 июля 2018 года после выпадения почти двухмесячной нормы осадков размыло грунт на склоне «Волгоград Арена», тогда были проведены восстановительные работы. В сентябре прошлого года в