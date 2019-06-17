Алексеев назначен главным тренером ФК «Енисей»
ТАСС, 17 июня. Александр Алексеев стал новым главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает
ТАСС, 17 июня. Александр Алексеев стал новым главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает
Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется. В новый тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.
Алексеев является уроженцем Красноярска. В качестве футболиста он провел 301 матч в красноярских «Автомобилисте» и «Металлурге» (прежние названия «Енисея»).
С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команды красноярского клуба. В сезоне-2018/19 «Енисей» занял десятое место в молодежном первенстве России.
5 ноября 2018 года Алексеев руководил основной командой «Енисея» в матче
«Енисей» с 20 очками занял последнее место турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2018/19 и вылетел в Олимп — ФНЛ. По окончании чемпионата Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.