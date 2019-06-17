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09:23 (мск), источник: ТАСС

Алексеев назначен главным тренером ФК «Енисей»

ТАСС, 17 июня. Александр Алексеев стал новым главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба команды Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется. В новый тренерский штаб войдет Артем Баранов, тренером вратарей назначен Виталий Пьянченко.

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Алексеев является уроженцем Красноярска. В качестве футболиста он провел 301 матч в красноярских «Автомобилисте» и «Металлурге» (прежние названия «Енисея»).

С 2004 года Алексеев тренировал молодежную команды красноярского клуба. В сезоне-2018/19 «Енисей» занял десятое место в молодежном первенстве России.

5 ноября 2018 года Алексеев руководил основной командой «Енисея» в матче премьер-лиги против махачкалинского «Анжи» (1:2) из-за отстранения от работы главного тренера Дмитрия Аленичева. Через несколько дней Аленичев вернулся на к работе, а Алексеев снова стал работать с молодежной командой.

«Енисей» с 20 очками занял последнее место турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2018/19 и вылетел в Олимп — ФНЛ. По окончании чемпионата Аленичев объявил об уходе из красноярского клуба.

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