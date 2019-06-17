Воецкий назначен главным тренером клуба ФНЛ «Чайка»
ТАСС, 17 июня. Руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из Ростовской области назначило Дмитрия Воецкого на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 17 июня. Руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из Ростовской области назначило Дмитрия Воецкого на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник сообщила
В заявлении отмечается, что новый тренерский тандем Воецкого и Виталия Семакина, возглавлявшего клуб с 6 апреля 2018 года, будет принимать решения коллегиально, при этом 44-летний Воецкий будет находиться в статусе главного тренера.
До этого специалист возглавлял «Сызрань-2003», с которой трижды занимал третье место в группе «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги.
«Чайка» завоевала право участвовать в Олимп — ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг». Также в прошедшем сезоне футболисты «Чайки» вышли в 1/16 финала Олимп — Кубка России. Клуб из Ростовской области также является бронзовым призером ПФЛ зоны «Юг» (2017/18). Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны.