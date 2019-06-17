Воецкий назначен главным тренером клуба ФНЛ «Чайка»

В заявлении отмечается, что новый тренерский тандем Воецкого и Виталия Семакина, возглавлявшего клуб с 6 апреля 2018 года, будет принимать решения коллегиально, при этом 44-летний Воецкий будет находиться в статусе главного тренера.

До этого специалист возглавлял «Сызрань-2003», с которой трижды занимал третье место в группе «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги.