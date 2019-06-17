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16:35 (мск), источник: ТАСС

Воецкий назначен главным тренером клуба ФНЛ «Чайка»

ТАСС, 17 июня. Руководство клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чайка» из Ростовской области назначило Дмитрия Воецкого на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФНЛ.

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В заявлении отмечается, что новый тренерский тандем Воецкого и Виталия Семакина, возглавлявшего клуб с 6 апреля 2018 года, будет принимать решения коллегиально, при этом 44-летний Воецкий будет находиться в статусе главного тренера.

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До этого специалист возглавлял «Сызрань-2003», с которой трижды занимал третье место в группе «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги.

«Чайка» завоевала право участвовать в Олимп — ФНЛ в сезоне-2019/20, досрочно выиграв чемпионат Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг». Также в прошедшем сезоне футболисты «Чайки» вышли в 1/16 финала Олимп — Кубка России. Клуб из Ростовской области также является бронзовым призером ПФЛ зоны «Юг» (2017/18). Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны.

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