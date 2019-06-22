«Мордовия» лишена трех очков по итогам сезона-2018/19 в ФНЛ
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Саранская «Мордовия» лишена трех очков в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Саранская «Мордовия» лишена трех очков в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
Такое решение принято палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС)
Таким образом, теперь в активе «Мордовии» стало 44 очка. Саранская команда пропустила вперед себя владивостокский «Луч» (47 очков) и московский «Спартак-2» (46).