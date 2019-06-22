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09:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мордовия» лишена трех очков по итогам сезона-2018/19 в ФНЛ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Саранская «Мордовия» лишена трех очков в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за чего опустилась на 14-е место, сообщается на официальном сайте ФНЛ.

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Такое решение принято палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) из-за неисполнения вердикта палаты, вынесенного еще 9 августа 2018 года.

Таким образом, теперь в активе «Мордовии» стало 44 очка. Саранская команда пропустила вперед себя владивостокский «Луч» (47 очков) и московский «Спартак-2» (46).

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