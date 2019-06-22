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09:33 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» в Москве проведет матч со старейшим футбольным клубом мира «Шеффилдом»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты московского «Торпедо» в субботу в товарищеском матче сыграют с английским «Шеффилдом», который был основан в 1857 году и является старейшим клубом мира. Встреча пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало — 18:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Игра будет приурочена к празднованию 95-летия «Торпедо», которое клуб отметит 17 августа. Матчем против английского клуба москвичи начнут подготовку к новому сезону, который команда проведет в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Торпедо» вернулось во второй по силе дивизион российского футбола, заняв первое место в турнире зоны «Центр» Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В этом матче состоится дебют бывшего защитника сборной России Сергея Игнашевича, который завершил игровую карьеру после чемпионата мира 2018 года, в качестве главного тренера. В сезоне-2018/19 39-летний специалист работал ассистентом наставника молодежной команды московского ЦСКА, где он выступал с 2004 по 2018 год и выиграл 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона страны и трофей Кубка УЕФА. Также Игнашевич играл за «Спартак-Орехово», самарские «Крылья Советов» и столичный «Локомотив». Однако первым клубом в его карьере было именно «Торпедо», в школе которого он занимался с 1988 по 1997 год.

Для «Шеффилда» игра с москвичами станет первой в рамках предсезонного турне по России. Старейший клуб мира на данный момент выступает в восьмом по силе дивизионе Англии (первый юго-восточный дивизион Северной премьер-лиги). В этом турнире играют полупрофессиональные и любительские команды. «Шеффилд» в прошлом сезоне занял четвертое место из 20 клубов и не смог завоевать право на повышение в классе.

Соперниками англичан также станут «Чертаново» (26 июня), ФК КФ (27 июня) и фарм-клуб «Локомотива» «Казанка» (29 июня).

История отношений «Торпедо» с английскими клубами

Первый матч между прародителем «Торпедо», коллективом РДПК (Рабочий Дворец «Пролетарская Кузница»), на базе которого появилась футбольная команда завода ЗиЛ, и сборной Рабочей спортивной ассоциации Англии состоялся 9 августа 1928 года. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

После получения современного имени москвичи в мае 1959 года в «Лужниках» сыграли с «Тоттенхэмом», уступив со счетом 0:1. Осенью состоялась ответная игра, в которой снова победили лондонцы — 3:2. В рамках того турне «Торпедо» также встретилось с «Эвертоном» (4:4) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

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Следующих матчей пришлось ждать 15 лет — после завершения чемпионата СССР 1974 года москвичи сыграли с командами из низших дивизионов Англии, одержав победы над «Уиганом» (3:2) и «Александрой» (2:1), а также закончили вничью встречи с «Саутпортом» (3:3) и сборной клубов Ирландии (0:0).

В 1986 году «Торпедо» в преддверии выступления в Кубке кубков провело три матча против английских команд, победив «Вест Бромвич» (2:0) и «Ноттингем Форест» (1:0). Встреча с «Плимутом» завершилась вничью — 2:2.

После распада СССР «Торпедо» провело еще четыре матча против английских клубов, при этом все они прошли в рамках Кубка УЕФА. В сезоне-1992/93 команда в первом раунде турнира два раза сыграла вничью со счетом 0:0 против «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона, добыв победу в серии пенальти — 4:3. Уже в 2001 году «Торпедо» на этой же стадии второго по значимости еврокубка встречалось с «Ипсвичем», не сумев выйти в следующий раунд (1:1, 1:2).

Дружеская атмосфера вокруг матча

За день до игры делегация «Торпедо» в составе владельца клуба Романа Авдеева и президента Елены Еленцевой посетила резиденцию посла Великобритании в России сэра Лори Бристоу, где присутствовали руководство и игроки «Шеффилда». По случаю приезда старейшего клуба мира дипломат устроил торжественный ужин. Среди гостей резиденции был и первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Мероприятие пропустили Игнашевич и игроки «Торпедо», так как команда продолжает готовиться к ближайшей игре и новому сезону в ФНЛ.

В день матча представители «Шеффилда» возложат цветы к вечному огню в Парке Победы. Англичане хотят этим жестом показать историческую связь между Великобританией и Россией, а также почтить память павших во Второй мировой войне.

Для болельщиков игра между «Торпедо» и «Шеффилдом» станет возможностью приобрести сувениры, посвященные матчу. Для тех, кто не захочет дополнительно тратиться и приобрел электронный билет, с 20:00 до 21:00 мск в кассах будет проводиться их обмен на аналоги, отпечатанные в типографии. Такие экземпляры украсят коллекцию любого поклонника футбола.

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