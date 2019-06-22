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18:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Посол Великобритании принял участие в открытии матча «Торпедо» — «Шеффилд»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу принял участие в открытии футбольного матча между московским клубом «Торпедо» и старейшим клубом в мире английским «Шеффилдом».

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Игра проходит в субботу на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

Бристоу поздравил «Торпедо» с наступающим 95-летием клуба, выразил благодарность российским болельщикам за теплый прием и высоко отметил чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Также посол затронул тему начала Великой Отечественной войны.

«В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов, эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе вспоминаем подвиг наших людей. В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире», — сказал Бристоу.

«В прошлом году во время чемпионата мира россияне тепло приняли болельщиков со всего мира. Сегодня мы увидим красивую игру. Футбол объединяет всех», — добавил он.

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