Посол Великобритании принял участие в открытии матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Игра проходит в субботу на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

Бристоу поздравил «Торпедо» с наступающим 95-летием клуба, выразил благодарность российским болельщикам за теплый прием и высоко отметил чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Также посол затронул тему начала Великой Отечественной войны.

«В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов, эти страницы нашей общей истории объединяют нас. Сегодня мы вместе вспоминаем подвиг наших людей. В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире», — сказал Бристоу.