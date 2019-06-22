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20:24 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Торпедо» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матче

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал крупную победу над английским «Шеффилдом» со счетом 5:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Игорь Лебеденко (18-я минута), Тимур Джикия (57, 87), Константин Кертанов (61) и Артем Самсонов (84). Этот матч стал первым для бывшего защитника ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича в качестве главного тренера «Торпедо».

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Встреча была приурочена к празднованию 95-летия «Торпедо», которое клуб отметит 17 августа. В открытии матча принял участие посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу. Игра началась с минуты молчания по случаю Дня памяти и скорби — годовщины начала Великой Отечественной войны.

«В этот день в 1941 году СССР присоединился к войне против фашистов, — сказал Бистроу. — Эти страницы истории объединяют наши страны. Сегодня мы вспоминаем подвиг наших людей. В этом году памятная дата совпала с визитом в Москву старейшего футбольного клуба в мире».

«Шеффилд», основанный в 1857 году, является старейшим клубом мира, в настоящее время команда выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. Матч с «Торпедо» стал для английской команды первым в предсезонном турне по России, «Шеффилд» также сыграет с «Чертаново» 26 июня, ФК КФ 27 июня и фарм-клубом «Локомотива» «Казанкой» 29 июня.

«Торпедо» в следующем сезоне сыграет в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России.

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