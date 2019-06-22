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22 июня, источник: ТАСС

Тренер «Торпедо» Игнашевич признался, что не скучает по карьере футболиста

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что не скучает по карьере игрока, которую он завершил после чемпионата мира — 2018. Об этом 39-летний специалист сообщил журналистам в субботу после товарищеского матча со старейшим клубом мира — английским «Шеффилдом».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, приуроченная к 95-летию российского клуба, прошла на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой «Торпедо» со счетом 5:0. В предстоящем сезоне «Торпедо» сыграет в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги.

«Мы справились с основной задачей — подарили болельщикам те эмоции, которые они ждали, несмотря на то, что уровень соперника был гораздо ниже, — сказал Игнашевич. — Мы, честно говоря, не представляли уровень соперника, а после игры обсудили и пришли к выводу, что для первого спарринга это была подходящая кандидатура».

«Что касается плохой реализации моментов — была нервозность, особенно в первые 10−15 минут. Мы на дрожащих ногах не смогли использовать несколько моментов. Во втором тайме было полегче, поскольку соперник устал», — добавил он.

На вопрос о том, хотел бы Игнашевич подписать контракт с кем-то из игроков «Шеффилда», главный тренер с улыбкой сказал: «Если только Евгения Савина (бывший нападающий пермского “Амкара” и самарских “Крыльев Советов” провел в составе английской команды большую часть второго тайма — прим. ТАСС)».

«Не было ли желания выйти на поле? Я уже год на тренерской работе и адаптировался. Если честно, вообще не скучаю — закончил карьеру в 39 лет, наигрался», — добавил Игнашевич.

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