Тренер «Торпедо» Игнашевич признался, что не скучает по карьере футболиста

Источник: РИА "Новости"

Встреча, приуроченная к 95-летию российского клуба, прошла на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и завершилась победой «Торпедо» со счетом 5:0. В предстоящем сезоне «Торпедо» сыграет в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги.

«Мы справились с основной задачей — подарили болельщикам те эмоции, которые они ждали, несмотря на то, что уровень соперника был гораздо ниже, — сказал Игнашевич. — Мы, честно говоря, не представляли уровень соперника, а после игры обсудили и пришли к выводу, что для первого спарринга это была подходящая кандидатура».

«Что касается плохой реализации моментов — была нервозность, особенно в первые 10−15 минут. Мы на дрожащих ногах не смогли использовать несколько моментов. Во втором тайме было полегче, поскольку соперник устал», — добавил он.

На вопрос о том, хотел бы Игнашевич подписать контракт с кем-то из игроков «Шеффилда», главный тренер с улыбкой сказал: «Если только Евгения Савина (бывший нападающий пермского “Амкара” и самарских “Крыльев Советов” провел в составе английской команды большую часть второго тайма — прим. ТАСС)».