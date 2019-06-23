Гастроли старейшего клуба мира начались с поражения. «Шеффилд» уступил «Торпедо»

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Перед игрой, приуроченной к 95-летию российской команды, болельщики могли послушать кавер-версии популярных песен, оценить коллекцию футболок «Торпедо» разных лет, а также других команд, выступающих в экипировке черно-белых цветов — итальянского «Ювентуса», бразильских «Сантоса» и «Коринтианса», английских «Фулхэма» и «Ньюкасла», а также многих других. Кроме того, любителям футбола предлагалось получить снимки на фотобумаге с указанием даты и команд — участниц предстоящей игры.

Для руководства «Шеффилда» день начался с возложения цветов у Вечного огня в Парке Победы. Президент английского клуба Ричард Тимс вместе с послом Великобритании в Москве Лори Бристоу в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтили память погибших. Перед началом игры британский дипломат поздравил «Торпедо», поблагодарил российских болельщиков за теплый прием и не прошел мимо темы Дня памяти и скорби.

Разница в классе была очевидна

«Торпедо» могло открыть счет уже в первые пять минут, но только расторопность защитника «Шеффилда» не позволила голу состояться — мяч был выбит с линии ворот. Игнашевич на послематчевой пресс-конференции скажет о том, что его команда нервничала в первые 10−15 минут, но это не бросалось в глаза. В отличие от разницы в классе — автозаводцы по итогам прошлого сезона завоевали право играть во втором по силе дивизионе российского футбола, а их соперники продолжают играть в восьмой английской лиге. Так что гол в ворота «Шеффилда» не стал сюрпризом — воспитанник «Торпедо» Игорь Лебеденко, не игравший за родную команду с 2004 года, ударом головой отправил мяч в сетку.

Болельщики, полностью заполнившие одну из трибун стадиона на Восточной улице, сначала обрадовались, но потом стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес автора гола. Они так и не простили футболисту его решение 15-летней давности перейти в «Локомотив», который является принципиальным соперником автозаводцев.

После перерыва «Шеффилд» перетряхнул состав, выпустив на поле в том числе и россиян (некоторых из них англичанам любезно предоставило «Торпедо»). Отдельных оваций от трибун удостоился бывший нападающий пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов», а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин.

Форвард завершил карьеру в 2015 году, но решил поучаствовать в товарищеской игре. Неизвестно, дело в плохой форме самого нападающего или высоком уровне соперников, но он почти не встречался с мячом.

Несмотря на это, главный тренер «Шеффилда» Кирк Джексон после матча сказал, что готов предложить Савину полноценный контракт. Похожую мысль высказал и Игнашевич — когда его спросили, кого из игроков английской команды он бы пригласил в «Торпедо», молодой тренер с улыбкой ответил: «Если только Савина».

Описывать события на поле не имеет особого смысла, поскольку после перерыва российская команда продолжила владеть подавляющим преимуществом и забила еще четырежды — дублем отметился Темур Джикия, еще по голу на свой счет записали Константин Кертанов и Артем Самсонов.

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Савин просил не забивать больше пяти мячей

После финального свистка автор победного гола Лебеденко в разговоре с корреспондентом ТАСС рассказал, что остался доволен атмосферой на матче, сделав вид, что не заметил обидных кричалок в свой адрес. «Перед игрой встречались с Евгением Савиным, он просил больше пяти мячей не забивать. Относительно соперника — все все понимают. Но приятно встречаться с такими командами, известными на весь мир».

Президент «Шеффилда», несмотря на крупное поражение, был в хорошем расположении духа. Он охарактеризовал игру с «Торпедо» так: «Атмосфера была фантастической, а соперник отнесся к игре очень серьезно. Старинный футбольный клуб из Москвы против старейшего в мире. Единственный победитель этого матча — футбол!».

Его коллега из «Торпедо» Елена Еленцева также отметила атмосферу на стадионе. Говоря о самой игре, она сказала ТАСС, что больше ее порадовал не счет на табло, а взаимодействия игроков на поле и то, как игроки и болельщики относились к сопернику по ходу матча.

«Не хочется никого обижать, но “Шеффилд” играет в восьмом английском дивизионе, конечно, мы ожидали, что победим. Но учитывая, что команда сейчас находится под нагрузками, небольшие опасения были», — добавила президент автозаводцев.

Пребывание «Шеффилда» в России не ограничится предпраздничной игрой с «Торпедо». На следующей неделе старейший клуб мира проведет еще три игры в рамках товарищеского турне по нашей стране — против «Чертаново» (26 июня), ФК КФ (27 июня) и фарм-клуба «Локомотива» «Казанки» (29 июня).