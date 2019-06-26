Футболисты «Чертаново» разгромили «Шеффилд» в товарищеском матче

Все билеты на матч были реализованы — на встрече присутствовало примерно 1400 человек. Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин не смог присутствовать на игре из-за болезни.

«Шеффилд», основанный в 1857 году, является старейшим клубом мира. В минувшем сезоне клуб занял четвертое место в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии и не смог пробиться в чемпионат классом выше через раунд плей-офф. «Чертаново», которое было основано в 1993 году, в минувшем сезоне заняло пятое место в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по силе дивизионе чемпионата России.

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Матч с «Чертаново» стал для английской команды вторым в предсезонном турне по России. «Ничего удивительного для нас не произошло, мы видели их матч с “Торпедо”. Мы ожидали такой игры и такого счета», — признался директор «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Мы пока не разговаривали с «Шеффилдом» о каком-то дальнейшем сотрудничестве. Все-таки они любительская команда, а мы уже профессионалы".