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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» представил форму на сезон-2019/20

«Енисей» в социальной сети представил новую официальную форму от компании Nike.

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Как сообщает официальный «твиттер» клуба, в сезоне-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и чёрных цветах.

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В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в ФНЛ. Главный тренер команды Дмитрий Аленичев подал в отставку. Новым наставником клуба стал бывший главный тренер молодёжной команды Александр Алексеев.

В первом туре нового сезона красноярская команда сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 7 июля. Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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