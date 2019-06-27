«Енисей» представил форму на сезон-2019/20
«Енисей» в социальной сети представил новую официальную форму от компании Nike.
«Енисей» в социальной сети представил новую официальную форму от компании Nike.
Как сообщает официальный «твиттер» клуба, в сезоне-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и чёрных цветах.
В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской
В первом туре нового сезона красноярская команда сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 7 июля. Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».