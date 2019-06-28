Приехавший в Россию за сексом британский футболист стал объектом насмешек
Футбольный клуб «Чертаново» в
Футбольный клуб «Чертаново» в
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«Шеффилд» считается старейшим клубом в истории мирового футбола. Команда была основана в 1857 году. Англичане приехали в Россию, чтобы принять участие в четырех товарищеских матчах с местными командами. Они уже проиграли московскому «Торпедо» со счетом 0:5, «Чертаново» и петербургскому ФК «КФ» (1:2).
В последней встрече в России команда сыграет против клуба «Локомотив-Казанка». Матч состоится 29 июня.