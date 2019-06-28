Приехавший в Россию за сексом британский футболист стал объектом насмешек

Гаррет в описании к профилю в Tinder по-русски написал, что он находится в Москве до 29 июня, и его интересует только секс. После этого «Чертаново» обыграло «Шеффилд» со счетом 7:0. «Надеемся, не разочаровали, Джейк», — написали в российской команде.