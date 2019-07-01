ЦСКА отдал Жиронкина в аренду калининградской «Балтике»

Как отмечается, 19-летний форвард будет играть за «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2019/20 без опции о возможном праве выкупа трансфера. В минувшем сезоне Жиронкин выступал за молодежную команду армейцев и провел в молодежном первенстве России 21 матч, забив 14 мячей.