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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА отдал Жиронкина в аренду калининградской «Балтике»

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в калининградской «Балтике», сообщается на официальном сайте армейского клуба.

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Как отмечается, 19-летний форвард будет играть за «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2019/20 без опции о возможном праве выкупа трансфера. В минувшем сезоне Жиронкин выступал за молодежную команду армейцев и провел в молодежном первенстве России 21 матч, забив 14 мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один игрок молодежной команды ЦСКА защитник Семен Матвийчук покинул армейский клуб и продолжит карьеру в хабаровском СКА на постоянной основе.

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