ЦСКА отдал Жиронкина в аренду калининградской «Балтике»
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в калининградской «Балтике», сообщается на официальном сайте армейского клуба.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Футболист ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в калининградской «Балтике», сообщается на официальном сайте армейского клуба.
Как отмечается, 19-летний форвард будет играть за «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2019/20 без опции о возможном праве выкупа трансфера. В минувшем сезоне Жиронкин выступал за молодежную команду армейцев и провел в молодежном первенстве России 21 матч, забив 14 мячей.
Еще один игрок молодежной команды ЦСКА защитник Семен Матвийчук покинул армейский клуб и продолжит карьеру в хабаровском СКА на постоянной основе.