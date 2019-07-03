Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в Казахстан

Источник: РИА "Новости"

По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане.

Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.

В среду «Балтика» объявила о расторжении контракта с 30-летним форвардом по согласию сторон. За калининградцев в первенстве ФНЛ Дюдян провел 27 матчей, забив 5 мячей. В РПЛ игрок известен по выступлениям за «Рубин», «Динамо» и «Ростов».