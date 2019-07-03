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17:18 (мск), источник: Матч ТВ

Дядюн покинул «Балтику» и, видимо, отправится в Казахстан

Нападающий Владимир Дядюн покинул «Балтику».

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Источник: РИА "Новости"

По данным «Матч ТВ», нападающий Владимир Дядюн с большой долей вероятности продолжит карьеру в Казахстане.

Наиболее реальные варианты — «Тобол» и «Атырау». Также к Дядюну проявляет интерес один из клубов ФНЛ.

В среду «Балтика» объявила о расторжении контракта с 30-летним форвардом по согласию сторон. За калининградцев в первенстве ФНЛ Дюдян провел 27 матчей, забив 5 мячей. В РПЛ игрок известен по выступлениям за «Рубин», «Динамо» и «Ростов».

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Кроме того, «Балтика» подтвердила анонсированный накануне «Матч ТВ» переход из португальской «Лейрии» бразильского защитника Наилсона.

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