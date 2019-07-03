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17:07 (мск), источник: ТАСС

Ребров, Селихов и Гулиев попали в заявку «Спартака-2» на следующий сезон

ТАСС, 3 июля. Футболисты основного состава «Спартака» Артем Ребров, Александр Селихов и Аяз Гулиев попали в заявку «Спартака-2» на следующий сезон первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщила в среду пресс-служба ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В заявку также вошли вратарь Александр Максименко, защитник Илья Гапонов, полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Георгий Мелкадзе, выступавшие за основной состав московского клуба в прошлом сезоне. Кроме того, в составе «Спартака-2» есть два легионера — либериец Сильванус Нимели и сенегалец Тиерно Тиуб.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.

В сезоне-2018/19 «Спартак-2» занял 14-е место в турнирной таблице Олимп — ФНЛ. Новый сезон команда начнет гостевым матчем против калининградской «Балтики», который пройдет 7 июля.

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