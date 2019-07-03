Ребров, Селихов и Гулиев попали в заявку «Спартака-2» на следующий сезон

В заявку также вошли вратарь Александр Максименко, защитник Илья Гапонов, полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Георгий Мелкадзе, выступавшие за основной состав московского клуба в прошлом сезоне. Кроме того, в составе «Спартака-2» есть два легионера — либериец Сильванус Нимели и сенегалец Тиерно Тиуб.