Ребров, Селихов и Гулиев попали в заявку «Спартака-2» на следующий сезон

В заявку также вошли вратарь Александр Максименко, защитник Илья Гапонов, полузащитник Александр Ломовицкий и нападающий Георгий Мелкадзе, выступавшие за основной состав московского клуба в прошлом сезоне. Кроме того, в составе «Спартака-2» есть два легионера — либериец Сильванус Нимели и сенегалец Тиерно Тиуб.
В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре сезона-2019/20 «Спартак» примет «Сочи», матч пройдет 13 июля.
В сезоне-2018/19 «Спартак-2» занял 14-е место в турнирной таблице Олимп — ФНЛ. Новый сезон команда начнет гостевым матчем против калининградской «Балтики», который пройдет 7 июля.