Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует в воскресенье

Источник: РИА "Новости"

По итогам прошлого сезона ФНЛ покинули петербургский «Зенит-2», новосибирская «Сибирь» и «Тюмень», а выбывший из Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярский «Енисей» вернулся в ФНЛ. Калининградская «Балтика» и воронежский «Факел», по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ «Анжи» не прошел лицензирование для участия в турнире, а победитель зоны «Восток» чемпионата Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» отказался выступать в ФНЛ. Повышение в классе в чемпионате ПФЛ заработали «Чайка» (Ростовская обл.), нижнекамский «Нефтехимик», московское «Торпедо» и ивановский «Текстильщик».

Особое внимание из новичков лиги привлекает «Торпедо» — в межсезонье клуб возглавил рекордсмен по количеству матчей в составе сборной России Сергей Игнашевич (на счету защитника, завершившего карьеру после чемпионата мира — 2018, 127 игр). В сезоне-2017/18 он входил в тренерский штаб молодежной команды московского ЦСКА. По словам 39-летнего тренера, минимальная задача «Торпедо» — закрепиться в ФНЛ, он также намекнул на то, что готов вывести клуб в РПЛ.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Первая победа Игнашевича в «Торпедо»

Самым скандальным клубом оказался еще один новичок ФНЛ — «Чайка», в конце прошлого сезона клуб оказался замешан в истории, связанной с договорным матчем против новороссийского «Черноморца». Еще один скандал разгорелся после того, как стало известно, что «Чайка» будет проводить домашние матчи следующего сезона на «Ростов-Арене», где своих соперников в РПЛ принимает местный «Ростов». Активные фанаты «Ростова» выразили недовольство тем, что болельщики «Чайки» будут во время матчей своей команды размещены на их секторах. После этого президент клуба Андрей Чайка в интервью порталу «Чемпионат» заявил, что не станет отвечать на данное заявление болельщиков, назвав тех, кто составлял обращение, «больными людьми».

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/8e23e802-063e-4adf-956c-dd0ee905a32b" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1341723" target="_blank">Матч «Чайка» — «Черноморец»: не договорняк</a> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим «Ростов» обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой оценить действия руководства ФК «Чайка» на заседании комитета по этике, а также применить меры в отношении руководителей клуба. Кроме того, ранее в социальных сетях представитель «Чайки» опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков «Ростова», на что клуб РПЛ также обратил внимание в обращении к главе российского футбола.

Фавориты сезона

Одним из основных претендентов на повышение в классе по итогам сезона-2019/20 считается «Нижний Новгород», главным тренером которого является Дмитрий Черышев. Как заявил ТАСС министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, перед клубом стоит цель выйти в РПЛ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице, а в стыковых матчах уступила место в РПЛ самарским «Крыльям Советов».

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал также говорил о том, что перед командой «СКА-Хабаровск» поставлена задача по возвращению в РПЛ. В межсезонье клуб, занявший по итогам прошлого сезона седьмое место, провел активную трансферную кампанию, подписав ряд новых футболистов.

Пристальное внимание будет обращено и к футбольному клубу «Чертаново», который известен воспитанниками своей академии. В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице первенства ФНЛ и набрала 61 очко, отставание от четвертой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ, составило всего один балл. В межсезонье «Чертаново» провел спарринг со сборной России, уступив со счетом 0:6, а также разгромил английский «Шеффилд» со счетом 7:0 в товарищеском матче.

Помимо этого, обращают на себя внимание волгоградский «Ротор», «Енисей», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика», подмосковные «Химки» и воронежский «Факел», генеральным директором которого на днях стал Роман Асхабадзе, работавший ранее на аналогичной должности в московском «Спартаке».