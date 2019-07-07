«Химки» разгромили «Луч» в матче первого тура нового сезона Олимп-ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Камран Алиев (13-я и 22-я минуты), Илья Кухарчук (45) и Дмитрий Каменщиков (90), на 57-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Луча» Алексей Аравин. За владивостокский клуб дублем отметился Саид Алиев (74, 84).

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В следующем туре «Химки» 13 июля примут дома курский «Авангард», «Луч» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром-2».

В другом матче первого тура «СКА-Хабаровск» дома проиграл ярославскому «Шиннику» со счетом 1:2. В составе гостей отличились Василий Алейников (13) и Эльдар Низамутдинов (58), у хозяев гол на счету Артемия Малеева (31). На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «СКА-Хабаровска» Семен Матвийчук.