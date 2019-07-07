«Химки» разгромили «Луч» в матче первого тура нового сезона Олимп-ФНЛ
ТАСС, 7 июля. Подмосковный клуб «Химки» победил владивостокский «Луч» со счетом 5:2 в гостевом матче первого тура Олимп- Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 7 июля. Подмосковный клуб «Химки» победил владивостокский «Луч» со счетом 5:2 в гостевом матче первого тура Олимп- Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей голы забили Камран Алиев (13-я и 22-я минуты), Илья Кухарчук (45) и Дмитрий Каменщиков (90), на 57-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Луча» Алексей Аравин. За владивостокский клуб дублем отметился Саид Алиев (74, 84).
В следующем туре «Химки» 13 июля примут дома курский «Авангард», «Луч» в тот же день на выезде сыграет с «Краснодаром-2».
В другом матче первого тура «СКА-Хабаровск» дома проиграл ярославскому «Шиннику» со счетом 1:2. В составе гостей отличились Василий Алейников (13) и Эльдар Низамутдинов (58), у хозяев гол на счету Артемия Малеева (31). На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «СКА-Хабаровска» Семен Матвийчук.
В следующем туре «Шинник» 13 июля дома сыграет с «Мордовией», «СКА-Хабаровск» в этот же день в гостях сразится со «Спартаком-2».