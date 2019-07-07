«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.

В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск» 20 июля, «Факел» в этот же день примет на своем поле столичное «Чертаново».