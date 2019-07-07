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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 7 июля. Московское «Торпедо» со счетом 1:0 обыграло воронежский «Факел» в гостевом матче первого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.

В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск» 20 июля, «Факел» в этот же день примет на своем поле столичное «Чертаново».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Нижний Новгород» — «Томь» (Томск) — 0:2;.
  • «Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1;.
  • «Мордовия» (Саранск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1;.
  • «Авангард» (Курск) — «Ротор» (Волгоград) — 0:3;.
  • «Чайка» (Ростовская область) — «Чертаново» — 0:1.
Факел
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 17.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный стадион профсоюзов, 4304 зрителя
Главные тренеры
Сергей ОборинСергей Игнашевич
Голы
Иван Сергеев81′
Составы команд
22Станислав Бучнев
90+3′
22Николай Цыган
3Игорь Хайманов
3Павел Калошин
25Михаил Смирнов
16Максим Шоркин
7Роман Воробьев
47Сергей Божин
68′
8Артур Рябокобыленко
7Александр Рязанцев
26Александр Черевко
24Андрей Лях
65′
34Олег Дмитриев
10Игорь Лебеденко
88Владислав Мастерной
33Иван Сергеев
13Иван Хлебородов
83′
4Александр Елисеев
90′
11Илья Мазуров
49′
17Михаил Багаев
17Роман Пухов
11Константин Кертанов
70′
27Темури Букия
53′
20Артур Галоян
55Алексей Гладышев
77Илья Самошников
90′
44Артем Самсонов
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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