«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
ТАСС, 7 июля. Московское «Торпедо» со счетом 1:0 обыграло воронежский «Факел» в гостевом матче первого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 7 июля. Московское «Торпедо» со счетом 1:0 обыграло воронежский «Факел» в гостевом матче первого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Единственный мяч забил Иван Сергеев (81-я минута). Для Сергея Игнашевича этот матч стал первой официальной встречей в статусе главного тренера столичной команды.
В следующем туре «Торпедо» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровск» 20 июля, «Факел» в этот же день примет на своем поле столичное «Чертаново».
Результаты других матчей игрового дня:
|Сергей Оборин
|Сергей Игнашевич
|Иван Сергеев
|81′
|22
|Станислав Бучнев
90+3′
|22
|Николай Цыган
|3
|Игорь Хайманов
|3
|Павел Калошин
|25
|Михаил Смирнов
|16
|Максим Шоркин
|7
|Роман Воробьев
|47
|Сергей Божин
68′
|8
|Артур Рябокобыленко
|7
|Александр Рязанцев
|26
|Александр Черевко
|24
|Андрей Лях
65′
|34
|Олег Дмитриев
|10
|Игорь Лебеденко
|88
|Владислав Мастерной
|33
|Иван Сергеев
|13
|Иван Хлебородов
83′
|4
|Александр Елисеев
90′
|11
|Илья Мазуров
49′
|17
|Михаил Багаев
|17
|Роман Пухов
|11
|Константин Кертанов
70′
|27
|Темури Букия
53′
|20
|Артур Галоян
|55
|Алексей Гладышев
|77
|Илья Самошников
90′
|44
|Артем Самсонов
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)