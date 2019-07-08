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16:30 (мск), источник: Sport24

Воспитанник «Чертаново» сбил крышку с бутылки рабоной. Ему 12 лет

Воспитанник футбольного клуба «Чертаново» Иван Журавлев принял участие в набравшем популярность в соцсетях #bottlecapchallenge. Задача участника — открыть бутылку ударом ноги.

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Иван Журавлев, которому всего 12 лет, усложнил себе задачу. Талантливый футболист рабоной сбил крышку с бутылки. Видео было опубликовано на странице «Чертаново» в твиттере.

«Рабоне в “Чертаново” обучаются с детства. Иван Журавлев (2007 г. р.) доказывает», — говорится в сообщении.

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Ранее участие в челлендже приняли чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, голливудская звезда Джейсон Стэтхэм, Марко Ройс, Серхио Рамос и многие другие звезды футбола, боевых искусств и шоу-бизнеса, а также обычные пользователи социальных сетей.

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