Воспитанник «Чертаново» сбил крышку с бутылки рабоной. Ему 12 лет

Иван Журавлев, которому всего 12 лет, усложнил себе задачу. Талантливый футболист рабоной сбил крышку с бутылки. Видео было опубликовано на странице «Чертаново» в твиттере.

«Рабоне в “Чертаново” обучаются с детства. Иван Журавлев (2007 г. р.) доказывает», — говорится в сообщении.