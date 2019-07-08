Воспитанник «Чертаново» сбил крышку с бутылки рабоной. Ему 12 лет
Воспитанник футбольного клуба «Чертаново» Иван Журавлев принял участие в набравшем популярность в соцсетях #bottlecapchallenge. Задача участника — открыть бутылку ударом ноги.
Воспитанник футбольного клуба «Чертаново» Иван Журавлев принял участие в набравшем популярность в соцсетях #bottlecapchallenge. Задача участника — открыть бутылку ударом ноги.
Иван Журавлев, которому всего 12 лет, усложнил себе задачу. Талантливый футболист рабоной сбил крышку с бутылки. Видео было опубликовано на странице «Чертаново» в твиттере.
«Рабоне в “Чертаново” обучаются с детства. Иван Журавлев (2007 г. р.) доказывает», — говорится в сообщении.
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