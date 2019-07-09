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15:51 (мск), источник: ТАСС

РФС отстранил спортивного директора «Ротора» Панасюка от футбола на один месяц

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил спортивного директора волгоградского «Ротора» Эдуарда Панасюка от футбольной деятельности на один месяц. Об этом ТАСС сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.

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Отстранение связано с поведением Панасюка после матча 38-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2018/19 против московского «Чертаново» (1:2).

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Согласно заключению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС), спортивный директор «Ротора» без разрешения вошел в судейскую комнату, начал оскорблять арбитров, угрожать им, кинул в их сторону радиоприемник, также Панасюк нанес материальный ущерб, сломав стол в помещении. Спортивный директор не был включен в заявочный лист для участия в соревнованиях, в связи с этим он не входил в юрисдикцию КДК, поэтому комитет обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой направить на рассмотрение комитетом по этике дело Панасюка.

«Комитет по этике детально рассмотрел этот вопрос и принял решение: отстранить Панасюка от любой футбольной деятельности на один месяц, также спортивной директор “Ротора” получил штраф размером 50 тыс. рублей. Мы направим соответствующее письмо в клуб с предупреждением о неправомерности таких действий со стороны спортивного директора. Решение об отстранении можно обжаловать в течение трех дней, после этого наказание вступит в силу», — сказал Андреев.

По итогам сезона-2018/20 «Ротор» занял 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 50 очков. В нынешнем розыгрыше ФНЛ «Ротор» в первом туре обыграл курский «Авангард» (3:0) и расположился на второй строчке.

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