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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортивный директор «Енисея» уличил Аленичева во лжи

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский в жесткой форме прокомментировал интервью бывшего тренера команды Дмитрия Аленичева, раскритиковавшего работу руководства красноярского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в интервью газете «Спорт-Экспресс» Аленичев обвинил руководство «Енисея» в том, что оно не согласовывало с ним трансферную политику, не обеспечило необходимых условий для тренировочного процесса и никак не помогало ему улучшить спортивные результаты.

По словам Петровского, даже когда Аленичев принимал решение о том, что тот или иной футболист ему не нужен, он не мог сказать об этом игроку лично.

В минувшем сезоне красноярский клуб под руководством Аленичева занял в элитном футбольном дивизионе страны последнее, 16-е место и вернулся в ФНЛ.

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