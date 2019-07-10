Спортивный директор «Енисея» уличил Аленичева во лжи

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в интервью газете «Спорт-Экспресс» Аленичев обвинил руководство «Енисея» в том, что оно не согласовывало с ним трансферную политику, не обеспечило необходимых условий для тренировочного процесса и никак не помогало ему улучшить спортивные результаты.

По словам Петровского, даже когда Аленичев принимал решение о том, что тот или иной футболист ему не нужен, он не мог сказать об этом игроку лично.