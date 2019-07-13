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15:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп — ФНЛ

ТАСС, 13 июля. Московский «Спартак-2» сыграл вничью со счетом 2:2 с клубом «СКА-Хабаровск» в домашнем матче второго тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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В составе хозяев мячи забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31), в составе гостей отличились Ираклий Квеквескири (13) и Владислав Брагин (62).

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Два игрока хабаровского клуба получили красные карточки — Евгений Шляков на 15-й минуте и Брагин на 67-й.

После двух матчей «Спартак-2» набрал четыре очка, «СКА-Хабаровск» — одно.

В субботу состоятся еще девять матчей второго тура первенства Олимп — ФНЛ.

В следующем туре «Спартак-2» на выезде сыграет с саранской «Мордовией» 20 июля, «СКА-Хабаровск» в этот же день дома встретится со столичным «Торпедо».

Спартак-2
2:2
Первый тайм: 2:1
СКА-Хабаровск
Футбол, Первый дивизион, Тур 213.07.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле), 500 зрителей
Главные тренеры
Виктор БулатовАлексей Поддубский
Голы
Максим Данилин13′
Ираклий Квеквескири14′
Александр Руденко31′
Владислав Брагин62′
Составы команд
27Тимур Акмурзин
1Владислав Соромытько
90+1′
35Леонид Миронов
3Николай Зайцев
36Артем Воропаев
55Евгений Шляков
11′15′
39Павел Маслов
97Григорий Труфанов
50′
56Илья Гапонов
7Адлан Кацаев
17Солтмурад Бакаев
54′
10Владислав Никифоров
54Наиль Умяров
21Владислав Камилов
59′
78Максим Данилин
33Ираклий Квеквескири
33′
80Никита Бакалюк
8Артемий Малеев
90′
66Сильванус Нимели
78′
9Александр Максименко
28Тиерно Тиуб
98Виталий Горулев
55′
79Александр Руденко
46′
5Магомед Эльмурзаев
90Кирилл Фольмер
11Илья Кузьмичев
51′55′
19Владислав Брагин
63′67′
Статистика
1Желтые карточки9
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЮнус Кошко(Россия, Белореченск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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