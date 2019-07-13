«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп — ФНЛ

В составе хозяев мячи забили Максим Данилин (12-я минута) и Александр Руденко (31), в составе гостей отличились Ираклий Квеквескири (13) и Владислав Брагин (62).

Два игрока хабаровского клуба получили красные карточки — Евгений Шляков на 15-й минуте и Брагин на 67-й.

После двух матчей «Спартак-2» набрал четыре очка, «СКА-Хабаровск» — одно.

В субботу состоятся еще девять матчей второго тура первенства Олимп — ФНЛ.