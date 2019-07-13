«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп — ФНЛ

Футбол, Первый дивизион, Тур 213.07.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле), 500 зрителей
|Виктор Булатов
|Алексей Поддубский
|Максим Данилин
|13′
|Ираклий Квеквескири
|14′
|Александр Руденко
|31′
|Владислав Брагин
|62′
|27
|Тимур Акмурзин
|1
|Владислав Соромытько
90+1′
|35
|Леонид Миронов
|3
|Николай Зайцев
|36
|Артем Воропаев
|55
|Евгений Шляков
11′15′
|39
|Павел Маслов
|97
|Григорий Труфанов
50′
|56
|Илья Гапонов
|7
|Адлан Кацаев
|17
|Солтмурад Бакаев
54′
|10
|Владислав Никифоров
|54
|Наиль Умяров
|21
|Владислав Камилов
59′
|78
|Максим Данилин
|33
|Ираклий Квеквескири
33′
|80
|Никита Бакалюк
|8
|Артемий Малеев
90′
|66
|Сильванус Нимели
78′
|9
|Александр Максименко
|28
|Тиерно Тиуб
|98
|Виталий Горулев
55′
|79
|Александр Руденко
46′
|5
|Магомед Эльмурзаев
|90
|Кирилл Фольмер
|11
|Илья Кузьмичев
51′55′
|19
|Владислав Брагин
63′67′
|1
|Желтые карточки
|9
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Юнус Кошко(Россия, Белореченск)