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13:32 (мск), источник: ТАСС

Территория «Волгоград-Арены» не пострадала от ливня, который прошел 13 июля

ТАСС, 15 июля. Территория спортивного объекта «Волгоград-Арена» не пострадала от ливня, который прошел в городе 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба застройщика стадиона компании «Спорт-Ин».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее из-за дождей в Волгограде неоднократно размывался склон у стадиона, из-за чего появлялись опасения по поводу безопасной эксплуатации арены.

Футбол

Первый дивизион 2019/2020
Тур 2, 13.07.2019, 18:00

Ротор3Текстильщик2

«Вся территория “Волгоград-Арены” никак не пострадала от ливня, в том числе и склон стадиона», — говорится в заявлении. Отмечается, что в течение полугода на стадионе велись планово-ремонтные работы, в результате чего была проклеены стыковые соединения, добавлены крепежи для усиления трубопровода, проведены компенсационные мероприятия, разряжающие повышенное давление в системе и призванные снизить высоту водяного столба (на стадионе это почти 50 метров) в случае повышенных показателей осадков. Также были проведены дополнительные работы по гидроизоляции внутренних помещений.

В субботу на стадионе проходил матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и ивановским «Текстильщиком». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу местной команды.

«Волгоград-Арена» является домашним стадионом для «Ротора». Стадион принимал четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Также на арене состоялся финал Кубка России прошлого года.

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