Территория «Волгоград-Арены» не пострадала от ливня, который прошел 13 июля
ТАСС, 15 июля. Территория спортивного объекта «Волгоград-Арена» не пострадала от ливня, который прошел в городе 13 июля. Об этом сообщила
ТАСС, 15 июля. Территория спортивного объекта «Волгоград-Арена» не пострадала от ливня, который прошел в городе 13 июля. Об этом сообщила
Ранее
«Вся территория “Волгоград-Арены” никак не пострадала от ливня, в том числе и склон стадиона», — говорится в заявлении. Отмечается, что в течение полугода на стадионе велись
В субботу на стадионе проходил матч Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между волгоградским «Ротором» и ивановским «Текстильщиком». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу местной команды.
«Волгоград-Арена» является домашним стадионом для «Ротора». Стадион принимал четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Также на арене состоялся финал Кубка России прошлого года.