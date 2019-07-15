Территория «Волгоград-Арены» не пострадала от ливня, который прошел 13 июля

«Вся территория “Волгоград-Арены” никак не пострадала от ливня, в том числе и склон стадиона», — говорится в заявлении. Отмечается, что в течение полугода на стадионе велись планово-ремонтные работы, в результате чего была проклеены стыковые соединения, добавлены крепежи для усиления трубопровода, проведены компенсационные мероприятия, разряжающие повышенное давление в системе и призванные снизить высоту водяного столба (на стадионе это почти 50 метров) в случае повышенных показателей осадков. Также были проведены дополнительные работы по гидроизоляции внутренних помещений.