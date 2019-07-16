КДК РФС предупредил «Торпедо» о возможных санкциях за Игнашевича
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова.
Главным тренером «Торпедо» числится Николай Савичев, а Игнашевич, у которого нет лицензии PRO — старшим.
«У нас появилась новая статья в регламенте после того, как мы получили данные об отстранении Мурада Мусаева. Речь идет о том, чтобы ответственность наступала как тренеру самому, так и клубу, а также может и сразу двоим — и клубу, и тренеру. Мы сегодня предупредили “Торпедо” и старшего тренера Игнашевича, что в случае демонстративного и фактического исполнения обязанностей главного тренера, он, клуб или оба, могут понести ответственность», — сказал Григорьянц журналистам.
«Санкции предусматриваются очень серьезные — если говорить о РПЛ, то это штраф для тренера 200 тысяч рублей, а для клуба — миллион рублей. В ФНЛ 100 тысяч для тренера, 500 тысяч для клуба», — отметил он.