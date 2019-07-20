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13:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Луч» и «Томь» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владивостокский «Луч» и томская «Томь» разошлись миром в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 1:1. Гостей на 69-й минуте вперед вывел Максим Казанков, Руслан Гордиенко восстановил равновесие на 73-й.

В четвертом туре ФНЛ «Луч» сыграет на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком», «Томь» примет курский «Авангард».

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