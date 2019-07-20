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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское «Торпедо» продлило победную серию в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) до трех матчей, выиграв у «СКА-Хабаровска».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

«Торпедо» перед началом сезона возглавил бывший футболист столичного ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

В другом матче волгоградский «Ротор» на выезде разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0 благодаря мячам Олега Алейника (38-я минута), Мухаммада Султонова (71-я, с пенальти) и Владимира Лобкарева (90-я).

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