«Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ, обыграв «СКА-Хабаровск»

Встреча третьего тура ФНЛ в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 12-й минуте забил Иван Сергеев.

«Торпедо» перед началом сезона возглавил бывший футболист столичного ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич.

В другом матче волгоградский «Ротор» на выезде разгромил красноярский «Енисей» со счетом 3:0 благодаря мячам Олега Алейника (38-я минута), Мухаммада Султонова (71-я, с пенальти) и Владимира Лобкарева (90-я).