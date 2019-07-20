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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак-2» проиграл «Мордовии» в матче третьего тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московский «Спартак-2» проиграл саранской «Мордовии» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил бывший форвард московского ЦСКА Константин Базелюк на 55-й минуте. У «красно-белых» Сильванус Нимели не смог реализовать пенальти на 45-й минуте.

Также в третьем туре «Чертаново» в гостях разошлось миром с воронежским «Факелом» — 0:0.

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