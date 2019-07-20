«Спартак-2» проиграл «Мордовии» в матче третьего тура первенства ФНЛ

Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил бывший форвард московского ЦСКА Константин Базелюк на 55-й минуте. У «красно-белых» Сильванус Нимели не смог реализовать пенальти на 45-й минуте.