«Спартак-2» проиграл «Мордовии» в матче третьего тура первенства ФНЛ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московский «Спартак-2» проиграл саранской «Мордовии» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московский «Спартак-2» проиграл саранской «Мордовии» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Саранске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил бывший форвард московского ЦСКА Константин Базелюк на 55-й минуте. У «красно-белых» Сильванус Нимели не смог реализовать пенальти на 45-й минуте.
Также в третьем туре «Чертаново» в гостях разошлось миром с воронежским «Факелом» — 0:0.