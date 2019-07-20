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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Курский «Авангард» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Курский «Авангард» сыграл на своем поле вничью с «Краснодаром-2» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Хачим Машуков (90-я минута), а у гостей мяч забил Арутюн Григорян (88).

Обе команды набрали первые очки в нынешнем сезоне ФНЛ.

Авангард К
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар-2
Футбол, Первый дивизион, Тур 320.07.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Трудовые резервы, 4700 зрителей
Главные тренеры
Игорь БеляевОлег Фоменко
Голы
Хачим Машуков90+3′
Арутюн Григорян87′
Составы команд
13Никита Чагров
66Денис Адамов
4Аслан Дашаев
23′
13Алексей Грицаенко
24Кирилл Гоцук
22Иван Таранов
82′
97Денис Никитин
40Андрей Ивашин
75′
3Алан Касаев
44Сергей Бородин
64′
86Григорий Чиркин
38′
31Кайю
14Константин Ковалев
85′
53Александр Черников
66Алан Лелюкаев
50Артем Голубев
36′59′
18Андрей Батютин
60′
62Алекс Мацукатов
7Хачим Машуков
90+3′
60Герман Онугха
64′
23Илья Кубышкин
78′
67Максим Кутовой
22Александр Войнов
63Никита Сергеев
63′
10Артем Федчук
65′
81Леон Сабуа
9Максим Григорьев
72Рустам Халназаров
54′74′
77Роман Минаев
71′
87Арутюн Григорян
8Михаил Земсков
80′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Фролов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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