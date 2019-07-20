Курский «Авангард» сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Курский «Авангард» сыграл на своем поле вничью с «Краснодаром-2» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Курский «Авангард» сыграл на своем поле вничью с «Краснодаром-2» в матче третьего тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Хачим Машуков (90-я минута), а у гостей мяч забил Арутюн Григорян (88).
Обе команды набрали первые очки в нынешнем сезоне ФНЛ.
|Игорь Беляев
|Олег Фоменко
|Хачим Машуков
|90+3′
|Арутюн Григорян
|87′
|13
|Никита Чагров
|66
|Денис Адамов
|4
|Аслан Дашаев
23′
|13
|Алексей Грицаенко
|24
|Кирилл Гоцук
|22
|Иван Таранов
82′
|97
|Денис Никитин
|40
|Андрей Ивашин
75′
|3
|Алан Касаев
|44
|Сергей Бородин
64′
|86
|Григорий Чиркин
38′
|31
|Кайю
|14
|Константин Ковалев
85′
|53
|Александр Черников
|66
|Алан Лелюкаев
|50
|Артем Голубев
36′59′
|18
|Андрей Батютин
60′
|62
|Алекс Мацукатов
|7
|Хачим Машуков
90+3′
|60
|Герман Онугха
64′
|23
|Илья Кубышкин
78′
|67
|Максим Кутовой
|22
|Александр Войнов
|63
|Никита Сергеев
63′
|10
|Артем Федчук
65′
|81
|Леон Сабуа
|9
|Максим Григорьев
|72
|Рустам Халназаров
54′74′
|77
|Роман Минаев
71′
|87
|Арутюн Григорян
|8
|Михаил Земсков
80′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Фролов(Россия, Москва)