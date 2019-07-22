«Ротор» мстит Слуцкому за интервью. Детским тренерам урезали зарплату
Как прекрасен город Волгоград, где так сильно любят детский футбол.
Как прекрасен город Волгоград, где так сильно любят детский футбол.
Дмитрий СИМОНОВ
Благотворительность в России — дело наказуемое. Ну, или по крайней мере в Волгограде. Хотя вряд ли Леонид Слуцкий предполагал, что это так, когда несколько лет назад затеял классную идею — открыть бесплатную футбольную школу в родном городе.
А ведь, казалось бы, для Волгограда и области это идеальный проект. Судите сами:
— Слуцкий лично инвестирует около 10 миллионов рублей в год на содержание школы — форму, инвентарь, зарплаты тренеров
— в ней занимаются 250 детей, а также созданы рабочие места для перспективных детских тренеров, местных жителей; и те, и другие работают по самым современным методикам;.
— Слуцкий
— проект полностью благотворительный, и Слуцкий не зарабатывает на школе ни копейки: тренировки бесплатные (в отличие от многих частных школ), а возмездные трансферы игроков в таком возрасте законодательно запрещены, да и цели зарабатывать у Леонида Викторовича в принципе не было, он только рад, когда его ребята, повзрослев, переходят в топовые академии;.
— городу и области не надо делать вообще ничего, они из воздуха получают позитивный проект с отличным хедлайнером, продвигающий верные ценности и развивающий спорт, футбол, детей и так далее. Единственное, чем следовало помочь Слуцкому — это предоставить место для тренировок, потому что расходы на аренду в масштабах школы очень велики. И это, по идее, тоже ничего не стоит для властей — надо просто безвозмездно открыть доступ на
Однако началось все с того, что тренерам Слуцкого (и косвенно ему самому) стали угрожать расправой конкуренты. Унять их удалось в свое время во многом благодаря публикации в «СЭ». Но проблемы не исчезли — они просто стали сменять одна другую.
В
— «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы. По ним невозможно подготовить футболистов. Хоть умри».
— «Мне запрещают отправлять команды в Голландию даже за мой счет! Чтобы поехать, тренерам пришлось написать заявление по собственному желанию».
— «В школе работает женщина, заслуженный тренер по гребле, поэтому прекрасно разбирается в футболе и не идет на маленький компромисс».
— «Я понимаю, что в глазах людей я тот, кто «выделяет 10 миллионов, а значит, может и больше». И когда отдаю
Как вы думаете, какая последовала реакция на интервью? Возможно, городские и региональные власти выразили обеспокоенность тем, что происходит — и заступились за благотворителя и мецената, который реально вкладывает в развитие спорта, о необходимости которого кричат на всех углах? Или Слуцкому
Нет, ничего подобного! И все же славный футбольный город не мог не отреагировать на попытки одного из своих знаменитых уроженцев сделать хорошее дело.
По моим данным, относительно недавно в школе «Ротора» приняли эффективное и эффектное решение — урезать зарплаты всем тренерам, работавшим ранее в футбольной школе Слуцкого. Размер сокращения з/п — от 10 до 30 процентов. Обоснование — барабанная дробь! — федеральные стандарты. Те самые, которые запрещают детям заниматься больше 3 дней и ездить на турниры в другие города и страны.
Браво, «Ротор»! Месть сладка!
Интересно, что дальше. Отыгрались на тренерах — перейдут на детей? У них, правда, не отнимешь деньги. Но уверен — в спортшколе «Ротор»
В интервью «СЭ» Слуцкий говорил, что готов сделать школу вторым делом всей жизни, после работы тренером. Удивительно, что все происходящее до сих пор не заставило его плюнуть и бросить это дело. Наверное, если такое случится, некоторые люди в Волгограде выдохнут и скажут: «Ну,
Знаю, что о ситуации в курсе и президент РФС Александр Дюков, и министр спорта РФ Павел Колобков — ему я лично задавал вопрос на данную тему. У Слуцкого, полагаю, были контакты с представителями Минспорта и РФС. Хочется верить, что хотя бы эти организации подключатся и
На месте Слуцкого лично я бы
История школы Слуцкого будто бы кричит всем тем, кто хочет заниматься благотворительностью и инвестировать в развитие спорта у себя на родине — «Не надо! Не делай этого! Тебя сожрут, над тобой будут издеваться, с тебя будут пытаться содрать побольше денег, ты не пробьешь стену головой».
Но я все равно уверен: Слуцкий — пробьет.