«Ротор» мстит Слуцкому за интервью. Детским тренерам урезали зарплату

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ

Благотворительность в России — дело наказуемое. Ну, или по крайней мере в Волгограде. Хотя вряд ли Леонид Слуцкий предполагал, что это так, когда несколько лет назад затеял классную идею — открыть бесплатную футбольную школу в родном городе.

А ведь, казалось бы, для Волгограда и области это идеальный проект. Судите сами:

— Слуцкий лично инвестирует около 10 миллионов рублей в год на содержание школы — форму, инвентарь, зарплаты тренеров и т. д. (без учета аренды);.

— в ней занимаются 250 детей, а также созданы рабочие места для перспективных детских тренеров, местных жителей; и те, и другие работают по самым современным методикам;.

— Слуцкий опять-таки за свой счет отправляет юных футболистов в поездки по зоне «Черноземье», а также в Москву на матчи с ведущими столичными академиями и даже в Голландию, в Арнем;.

— проект полностью благотворительный, и Слуцкий не зарабатывает на школе ни копейки: тренировки бесплатные (в отличие от многих частных школ), а возмездные трансферы игроков в таком возрасте законодательно запрещены, да и цели зарабатывать у Леонида Викторовича в принципе не было, он только рад, когда его ребята, повзрослев, переходят в топовые академии;.

— городу и области не надо делать вообще ничего, они из воздуха получают позитивный проект с отличным хедлайнером, продвигающий верные ценности и развивающий спорт, футбол, детей и так далее. Единственное, чем следовало помочь Слуцкому — это предоставить место для тренировок, потому что расходы на аренду в масштабах школы очень велики. И это, по идее, тоже ничего не стоит для властей — надо просто безвозмездно открыть доступ на какой-то стадион или поле.

Однако началось все с того, что тренерам Слуцкого (и косвенно ему самому) стали угрожать расправой конкуренты. Унять их удалось в свое время во многом благодаря публикации в «СЭ». Но проблемы не исчезли — они просто стали сменять одна другую.

В какой-то момент Леониду Викторовичу было предложено частично (с возраста старше 9 лет) интегрироваться, «влиться» в футбольную школу «Ротора», что для школы Слуцкого автоматом решало вопрос с полями для тренировок, а «Ротор» получал «под ключ» готовый классный проект. Тренер «Витесса"​ согласился. Но вскоре столкнулся с тем, что предложенные им методики якобы «не соответствуют федеральным стандартам» (количество тренировочных дней и часов, число тренеров, отсутствие поездок на турниры и достойных спаррингов), предложенная «Ротором» система подготовки — крайне неэффективная и устаревшая, а любые инициативы упираются в бюрократию. Об этом Слуцкий рассказал в июне, побывав в гостях в редакции «СЭ». Вот несколько цитат:

— «Федеральные стандарты и современная подготовка футболистов далеки друг от друга, как Северный и Южный полюсы. По ним невозможно подготовить футболистов. Хоть умри».

— «Мне запрещают отправлять команды в Голландию даже за мой счет! Чтобы поехать, тренерам пришлось написать заявление по собственному желанию».

— «В школе работает женщина, заслуженный тренер по гребле, поэтому прекрасно разбирается в футболе и не идет на маленький компромисс».

— «Я понимаю, что в глазах людей я тот, кто «выделяет 10 миллионов, а значит, может и больше». И когда отдаю что-то отдаю детям и тренерам, то другие говорят: «ага, значит, ты можешь отдать и нам, мы тоже хотим как-то поучаствовать в процессе, давай плати за аренду».

Как вы думаете, какая последовала реакция на интервью? Возможно, городские и региональные власти выразили обеспокоенность тем, что происходит — и заступились за благотворителя и мецената, который реально вкладывает в развитие спорта, о необходимости которого кричат на всех углах? Или Слуцкому подыскали-таки место для тренировок детей из школы — выделили стадиончик? Или, может, в самом «Роторе» задумались, что что-то не так с их принципами и федеральными стандартами?

Нет, ничего подобного! И все же славный футбольный город не мог не отреагировать на попытки одного из своих знаменитых уроженцев сделать хорошее дело.

По моим данным, относительно недавно в школе «Ротора» приняли эффективное и эффектное решение — урезать зарплаты всем тренерам, работавшим ранее в футбольной школе Слуцкого. Размер сокращения з/п — от 10 до 30 процентов. Обоснование — барабанная дробь! — федеральные стандарты. Те самые, которые запрещают детям заниматься больше 3 дней и ездить на турниры в другие города и страны.

Браво, «Ротор»! Месть сладка!

Интересно, что дальше. Отыгрались на тренерах — перейдут на детей? У них, правда, не отнимешь деньги. Но уверен — в спортшколе «Ротор» что-нибудь придумают!

В интервью «СЭ» Слуцкий говорил, что готов сделать школу вторым делом всей жизни, после работы тренером. Удивительно, что все происходящее до сих пор не заставило его плюнуть и бросить это дело. Наверное, если такое случится, некоторые люди в Волгограде выдохнут и скажут: «Ну, наконец-то этот псих перестал тормошить наше болото! Какая-то школа, какие-то дети, какие-то матчи… Зачем это все?» После чего продолжат публично произносить громкие слова про развитие детско-юношеского футбола, грандиозные планы по созданию футбольной академии «лучше, чем у «Краснодара» и продвижение «Ротора» в РПЛ.

Знаю, что о ситуации в курсе и президент РФС Александр Дюков, и министр спорта РФ Павел Колобков — ему я лично задавал вопрос на данную тему. У Слуцкого, полагаю, были контакты с представителями Минспорта и РФС. Хочется верить, что хотя бы эти организации подключатся и чем-то помогут, потому что на местные власти и на адекватность руководителей спортшколы «Ротор» надежды нет никакой.

На месте Слуцкого лично я бы все-таки предпочел отколоться от «федеральных стандартов», вновь вернуться к полностью самостоятельному проекту и поискать альтернативный вариант места для тренировок — например, приобрести или арендовав землю и заложить там поле. По логике, в этом ему могли бы помочь из центра.

История школы Слуцкого будто бы кричит всем тем, кто хочет заниматься благотворительностью и инвестировать в развитие спорта у себя на родине — «Не надо! Не делай этого! Тебя сожрут, над тобой будут издеваться, с тебя будут пытаться содрать побольше денег, ты не пробьешь стену головой».