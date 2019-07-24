«Спартак-2» победил «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
На 32-й минуте отличился 18-летний нападающий Никита Бакалюк. Второй забитый мяч на счету 20-летнего нападающего Александра Руденко. На 84-й минуте пенальти не реализовал футболист нижегородского клуба Александр Сапета.
Победа стала для «Спартака-2» второй в сезоне, команда с семью очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы. «Нижний Новгород» набрал одно очко и располагается на 17-м месте.
Новичок московской команды немец Малкольм Баду сыграл все 90 минут, получил желтую карточку (52) и результативными действиями не отметился. 22-летний футболист перешел в «Спартак» из немецкого «Вольфсбурга» 10 июля.
В первом матче четвертого тура томская «Томь» на своем поле обыграла курский «Авангард» со счетом 2:0.
В следующем туре «Спартак-2» 29 июля на выезде сыграет с «Армавиром». «Нижний Новгород» днем раньше примет московское «Торпедо».
|Виктор Булатов
|Дмитрий Черышев
|Никита Бакалюк
|32′
|Александр Руденко
|47′
|Александр Сапета
|84′
|27
|Тимур Акмурзин
7′
|4
|Артем Абрамов
|35
|Леонид Миронов
|24
|Виталий Федорив
|39
|Павел Маслов
|29
|Владимир Хозин
14′
|56
|Илья Гапонов
|8
|Иван Чудин
|21
|Малкольм Баду
53′
|41
|Александр Сапета
17′
|80
|Никита Бакалюк
83′
|97
|Игорь Портнягин
|36
|Артем Воропаев
20′74′
|1
|Артур Анисимов
46′
|42
|Владислав Васильев
|99
|Николай Сысуев
|17
|Солтмурад Бакаев
66′
|11
|Александр Сергеев
46′
|74
|Дмитрий Маркитесов
|10
|Максим Палиенко
|22
|Михаил Игнатов
65′
|17
|Павел Голышев
46′
|78
|Максим Данилин
|13
|Павел Игнатович
|66
|Сильванус Нимели
78′
|20
|Павел Комолов
74′
|90
|Кирилл Фольмер
88′
|77
|Александр Салугин
|79
|Александр Руденко
86′
|61
|Александр Ставпец
8′58′
|63
|Даниил Петрунин
|30
|Иван Темников
88′
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья