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18:57 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» победил «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

На 32-й минуте отличился 18-летний нападающий Никита Бакалюк. Второй забитый мяч на счету 20-летнего нападающего Александра Руденко. На 84-й минуте пенальти не реализовал футболист нижегородского клуба Александр Сапета.

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Победа стала для «Спартака-2» второй в сезоне, команда с семью очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы. «Нижний Новгород» набрал одно очко и располагается на 17-м месте.

Новичок московской команды немец Малкольм Баду сыграл все 90 минут, получил желтую карточку (52) и результативными действиями не отметился. 22-летний футболист перешел в «Спартак» из немецкого «Вольфсбурга» 10 июля.

В первом матче четвертого тура томская «Томь» на своем поле обыграла курский «Авангард» со счетом 2:0.

В следующем туре «Спартак-2» 29 июля на выезде сыграет с «Армавиром». «Нижний Новгород» днем раньше примет московское «Торпедо».

Спартак-2
2:0
Первый тайм: 1:0
Нижний Новгород
Футбол, Первый дивизион, Тур 424.07.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Спартак (4-е поле), 375 зрителей
Главные тренеры
Виктор БулатовДмитрий Черышев
Голы
Никита Бакалюк32′
Александр Руденко47′
Нереализованные пенальти
Александр Сапета84′
Составы команд
27Тимур Акмурзин
7′
4Артем Абрамов
35Леонид Миронов
24Виталий Федорив
39Павел Маслов
29Владимир Хозин
14′
56Илья Гапонов
8Иван Чудин
21Малкольм Баду
53′
41Александр Сапета
17′
80Никита Бакалюк
83′
97Игорь Портнягин
36Артем Воропаев
20′74′
1Артур Анисимов
46′
42Владислав Васильев
99Николай Сысуев
17Солтмурад Бакаев
66′
11Александр Сергеев
46′
74Дмитрий Маркитесов
10Максим Палиенко
22Михаил Игнатов
65′
17Павел Голышев
46′
78Максим Данилин
13Павел Игнатович
66Сильванус Нимели
78′
20Павел Комолов
74′
90Кирилл Фольмер
88′
77Александр Салугин
79Александр Руденко
86′
61Александр Ставпец
8′58′
63Даниил Петрунин
30Иван Темников
88′
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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