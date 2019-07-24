«Спартак-2» победил «Нижний Новгород» в матче ФНЛ

Источник: РИА "Новости"

На 32-й минуте отличился 18-летний нападающий Никита Бакалюк. Второй забитый мяч на счету 20-летнего нападающего Александра Руденко. На 84-й минуте пенальти не реализовал футболист нижегородского клуба Александр Сапета.

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Победа стала для «Спартака-2» второй в сезоне, команда с семью очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы. «Нижний Новгород» набрал одно очко и располагается на 17-м месте.

Новичок московской команды немец Малкольм Баду сыграл все 90 минут, получил желтую карточку (52) и результативными действиями не отметился. 22-летний футболист перешел в «Спартак» из немецкого «Вольфсбурга» 10 июля.

В первом матче четвертого тура томская «Томь» на своем поле обыграла курский «Авангард» со счетом 2:0.