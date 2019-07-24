«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛ

В других матчах четвертого тура томская «Томь» на своем поле обыграла курский «Авангард» со счетом 2:0, с тем же счетом московский «Спартак-2» выиграл у «Нижнего Новгорода». Матчи между «Краснодаром-2» и ивановским «Текстильщиком», нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Лучем», ярославским «Шинником» и «Армавиром» закончились с одинаковым счетом 1:1. Калининградская «Балтика» выиграла в гостях у воронежского «Факела» (1:2), подмосковные «Химки» дома разгромили красноярский «Енисей» со счетом 4:0, а московское «Чертаново» также дома выиграло у волгоградского «Ротора» с минимальным счетом 1:0.