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22:21 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» сыграло вничью с «Мордовией» в матче Олимп-ФНЛ

ТАСС, 24 июля. Московское «Торпедо» дома сыграло вничью со счетом 2:2 с саранской «Мордовией» в матче четвертого тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), впервые в сезоне потеряв очки.

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Источник: РИА "Новости"

Дублем отметился нападающий московской команды Иван Сергеев (20-я и 24-я минуты). В составе саранского клуба отличились полузащитники Данила Буранов (34) и Владислав Адаев (80).

После этого матча «Торпедо» с десятью очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Мордовия» с четырьмя баллами осталась на 11-м месте.

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В других матчах четвертого тура томская «Томь» на своем поле обыграла курский «Авангард» со счетом 2:0, с тем же счетом московский «Спартак-2» выиграл у «Нижнего Новгорода». Матчи между «Краснодаром-2» и ивановским «Текстильщиком», нижнекамским «Нефтехимиком» и владивостокским «Лучем», ярославским «Шинником» и «Армавиром» закончились с одинаковым счетом 1:1. Калининградская «Балтика» выиграла в гостях у воронежского «Факела» (1:2), подмосковные «Химки» дома разгромили красноярский «Енисей» со счетом 4:0, а московское «Чертаново» также дома выиграло у волгоградского «Ротора» с минимальным счетом 1:0.

В следующем туре «Торпедо» 28 июля на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», «Мордовия» примет новичка Олимп-ФНЛ «Чайку» из Ростовской области.

Торпедо М
2:2
Первый тайм: 2:1
Мордовия
Футбол, Первый дивизион, Тур 424.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 2000 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичМарат Мустафин
Голы
Иван Сергеев20′
Данила Буранов33′
Иван Сергеев25′
Владислав Адаев81′
Составы команд
22Николай Цыган
31Олег Смирнов
16Максим Шоркин
14Евгений Ятченко
56′
17Михаил Багаев
24Игорь Климов
47Сергей Божин
14′
45Александр Теняев
7Александр Рязанцев
90Андрей Хрипков
77Илья Самошников
88Данила Буранов
33Иван Сергеев
96Владислав Адаев
11Константин Кертанов
72′
11Константин Базелюк
10Игорь Лебеденко
7Александр Джумаев
64′
20Артур Галоян
48′67′
4Андрей Шустов
35Евгений Татаринов
17Филипп Дворецков
87′
27Олег Калугин
41′54′
2Руслан Навлетов
24Андрей Лях
74′
15Виктор Сергеев
13′67′
28Руслан Магаль
90′
10Антон Орлов
44Артем Самсонов
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАртем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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