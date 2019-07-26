«Торпедо» и «Факел» оштрафованы за слабое натяжение баннеров на матчах ФНЛ

Всего по итогам игры с «Балтикой» «Факел» заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей, «Торпедо» по итогам матча с «Мордовией» оштрафовано на 90 тысяч, в том числе на 50 — «за оскорбление зрителями других лиц по поводу происхождения».