Текущие события
Футбол. Премьер-лига
26.07
Динамо
Урал
20
Футбол. Еврокубки
25.07
Шэмрок Роверс
Аполлон
21
Футбол. Еврокубки
25.07
Эспаньол
Стьярнан
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Спартак
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Все события
Фоторепортажи
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
26 июля, источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» и «Факел» оштрафованы за слабое натяжение баннеров на матчах ФНЛ

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московское «Торпедо» и воронежский «Факел» на 10 тысяч рублей каждый за плохое натяжение рекламных баннеров во время матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на официальном сайте РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четвертом туре ФНЛ «Факел» на своем поле уступил калининградской «Балтике» (1:2), «Торпедо» дома сыграло вничью с саранской «Мордовией» (2:2).

Всего по итогам игры с «Балтикой» «Факел» заплатит штраф в размере 80 тысяч рублей, «Торпедо» по итогам матча с «Мордовией» оштрафовано на 90 тысяч, в том числе на 50 — «за оскорбление зрителями других лиц по поводу происхождения».

Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео вооруженного нападения на футболистов 'Арсенала'
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Сборную России пригласили на Олимпиаду-2020 с флагом и гимном
«Динамо» впервые победило на обновленном стадионе в матче ЧР
Тремя матчами в субботу продолжится программа третьего тура РПЛ
«Ювентус» без Роналду пропустил три мяча от звезд корейской лиги
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
«Оренбург» арендовал футболиста «Локомотива» до конца сезона
Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь