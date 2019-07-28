Дубль Киреенко принес «Томи» победу над «Текстильщиком» в матче ФНЛ
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Томская «Томь» обыграла ивановский «Текстильщик» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Томская «Томь» обыграла ивановский «Текстильщик» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу томичей, в составе которых дубль оформил Павел Киреенко (36-я и 65-я минуты), у проигравших отличился Евгений Маричев (70).
«Томь» набрала 13 очков в пяти играх и лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Текстильщик» (1) занимает 18-е место.