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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Киреенко принес «Томи» победу над «Текстильщиком» в матче ФНЛ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Томская «Томь» обыграла ивановский «Текстильщик» в матче пятого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Томске, завершилась со счетом 2:1 в пользу томичей, в составе которых дубль оформил Павел Киреенко (36-я и 65-я минуты), у проигравших отличился Евгений Маричев (70).

«Томь» набрала 13 очков в пяти играх и лидирует в турнирной таблице ФНЛ, «Текстильщик» (1) занимает 18-е место.

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