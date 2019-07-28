«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги

В составе хозяев голами отметились Игорь Портнягин (35-я минута) и Максим Палиенко (60). В составе «Торпедо» единственный мяч забил Андрей Лях (19).

«Торпедо» с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя баллами идет 15-м. В следующем туре «Торпедо» 4 августа дома сыграет с «Армавиром», «Нижний Новгород» днем ранее на выезде встретится с «Чайкой» из Ростовской области.