«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги

В составе хозяев голами отметились Игорь Портнягин (35-я минута) и Максим Палиенко (60). В составе «Торпедо» единственный мяч забил Андрей Лях (19).
«Торпедо» с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя баллами идет 15-м. В следующем туре «Торпедо» 4 августа дома сыграет с «Армавиром», «Нижний Новгород» днем ранее на выезде встретится с «Чайкой» из Ростовской области.
В других матчах пятого тура владивостокский «Луч» обыграл ярославский «Шинник» (2:1), «СКА-Хабаровск» победил воронежский «Факел» (1:0), красноярский «Енисей» уступил «Краснодару-2» (0:1), томская «Томь» оказалась сильнее ивановского «Текстильщика» (2:1).