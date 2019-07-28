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19:24 (мск), источник: ТАСС

«Торпедо» потерпело первое поражение в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги

ТАСС, 28 июля. Московское «Торпедо» в гостях уступило клубу «Нижний Новгород» со счетом 1:2 в матче пятого тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), потерпев первое поражение в новом сезоне.

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В составе хозяев голами отметились Игорь Портнягин (35-я минута) и Максим Палиенко (60). В составе «Торпедо» единственный мяч забил Андрей Лях (19).

«Торпедо» с десятью очками занимает третье место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя баллами идет 15-м. В следующем туре «Торпедо» 4 августа дома сыграет с «Армавиром», «Нижний Новгород» днем ранее на выезде встретится с «Чайкой» из Ростовской области.

В других матчах пятого тура владивостокский «Луч» обыграл ярославский «Шинник» (2:1), «СКА-Хабаровск» победил воронежский «Факел» (1:0), красноярский «Енисей» уступил «Краснодару-2» (0:1), томская «Томь» оказалась сильнее ивановского «Текстильщика» (2:1).

Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 1:1
Торпедо М
Футбол, Первый дивизион, Тур 528.07.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 9014 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ЧерышевСергей Игнашевич
Голы
Игорь Портнягин34′
Андрей Лях19′
Максим Палиенко60′
Составы команд
99Николай Сысуев
16Максим Шоркин
4Артем Абрамов
17Михаил Багаев
24Виталий Федорив
47Сергей Божин
29Владимир Хозин
7Александр Рязанцев
55Юрий Морозов
28Руслан Магаль
8Иван Чудин
77Илья Самошников
41Александр Сапета
83′
33Иван Сергеев
30Иван Темников
43′54′
22Николай Цыган
70′
61Александр Ставпец
90Алексей Кеняйкин
10Максим Палиенко
78′
20Артур Галоян
70′
17Павел Голышев
4Александр Елисеев
13Павел Игнатович
45+2′75′
24Андрей Лях
40′83′
20Павел Комолов
11Константин Кертанов
97Игорь Портнягин
84′
10Игорь Лебеденко
57′
77Александр Салугин
44Артем Самсонов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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