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00:27 (мск), источник: Sport24

Игрок «Балтики» Наилсон: Бразильцы думают, что в России везде снег, а все русские — солдаты

Защитник «Балтики» Наилсон рассказал о своих впечатлениях от Калининграда, а также поведал, что бразильцы думают о России.

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Источник: РИА "Новости"

Наилсон перебрался в команду несколько дней назад.

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Футболист ведет видеоблог, у которого 200 тысяч подписчиков, и планирует снимать в России.

«До приезда думал, что Калининград — небольшой город. Для меня стало открытием, что он такой красивый, крупный, много красивых домов и хороших отелей. Мне тут очень нравится. Я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его еще никогда не видел, думаю, что это будет по-настоящему интересным событием не только для меня лично, но и для моих подписчиков. Я буду снимать не только про Калининград, но и про другие интересные места в области и в России. Бразильцы очень мало знают о вашей стране, и есть некоторые заблуждения в отношении тех, кто тут проживает. Бразильцы думают, что здесь везде снег и его очень много. Ну и кроме того, думают, что все русские — солдаты», — сказал Наилсон в интервью Klops.

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