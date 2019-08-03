Игрок «Балтики» Наилсон: Бразильцы думают, что в России везде снег, а все русские — солдаты
Защитник «Балтики» Наилсон рассказал о своих впечатлениях от Калининграда, а также поведал, что бразильцы думают о России.
Защитник «Балтики» Наилсон рассказал о своих впечатлениях от Калининграда, а также поведал, что бразильцы думают о России.
Наилсон перебрался в команду несколько дней назад.
Футболист ведет видеоблог, у которого 200 тысяч подписчиков, и планирует снимать в России.
«До приезда думал, что Калининград — небольшой город. Для меня стало открытием, что он такой красивый, крупный, много красивых домов и хороших отелей. Мне тут очень нравится. Я очень жду снега, чтобы снять это природное явление. Я его еще никогда не видел, думаю, что это будет