«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле победило «Армавир» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле победило «Армавир» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Артур Галоян (на 7-й минуте) и Игорь Лебеденко (61). У гостей отличился Амур Калмыков (31).
«Торпедо», набрав 13 очков, после шести туров идет на пятом месте, «Армавир» (5) занимает 16-ю строчку.
|Сергей Игнашевич
|Арсен Папикян
|Артур Галоян
|7′
|Амур Калмыков
|31′
|Игорь Лебеденко
|61′
|90
|Алексей Кеняйкин
|35
|Константин Руденок
|16
|Максим Шоркин
|22
|Петр Тен
|17
|Михаил Багаев
|45
|Алексей Концедалов
|47
|Сергей Божин
|64
|Денис Кутин
45′
|7
|Александр Рязанцев
|92
|Радик Хайруллов
|77
|Илья Самошников
|7
|Азамат Гурфов
|10
|Игорь Лебеденко
|90
|Олег Поляков
|20
|Артур Галоян
46′
|9
|Амур Калмыков
|11
|Константин Кертанов
|11
|Эдуард Лусикян
60′
|27
|Олег Калугин
68′
|99
|Никита Безлихотнов
|24
|Андрей Лях
|33
|Наиль Замалиев
81′
|28
|Руслан Магаль
88′
|4
|Денис Клопков
|4
|Александр Елисеев
|77
|Руслан Рзаев
60′
|33
|Иван Сергеев
70′
|17
|Иван Иванченко
|44
|Артем Самсонов
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Буланов(Россия, Саранск)