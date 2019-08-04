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21:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» обыграло «Армавир» в матче шестого тура ФНЛ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Московское «Торпедо» на своем поле победило «Армавир» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Артур Галоян (на 7-й минуте) и Игорь Лебеденко (61). У гостей отличился Амур Калмыков (31).

«Торпедо», набрав 13 очков, после шести туров идет на пятом месте, «Армавир» (5) занимает 16-ю строчку.

Торпедо М
2:1
Первый тайм: 1:1
Армавир
Футбол, Первый дивизион, Тур 64.08.2019, 18:00 (МСК UTC+3)"Торпедо" им. Э. А. Стрельцова, 1629 зрителей
Главные тренеры
Сергей ИгнашевичАрсен Папикян
Голы
Артур Галоян7′
Амур Калмыков31′
Игорь Лебеденко61′
Составы команд
90Алексей Кеняйкин
35Константин Руденок
16Максим Шоркин
22Петр Тен
17Михаил Багаев
45Алексей Концедалов
47Сергей Божин
64Денис Кутин
45′
7Александр Рязанцев
92Радик Хайруллов
77Илья Самошников
7Азамат Гурфов
10Игорь Лебеденко
90Олег Поляков
20Артур Галоян
46′
9Амур Калмыков
11Константин Кертанов
11Эдуард Лусикян
60′
27Олег Калугин
68′
99Никита Безлихотнов
24Андрей Лях
33Наиль Замалиев
81′
28Руслан Магаль
88′
4Денис Клопков
4Александр Елисеев
77Руслан Рзаев
60′
33Иван Сергеев
70′
17Иван Иванченко
44Артем Самсонов
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Буланов(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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